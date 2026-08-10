Держатель Bendy

Гибкая щетка, наклоняющаяся до 270°, с универсальным зажимом и ручкой с системой Lampo и съемным колпачком.

Система с гибкой щеткой. Идеально подходит для уборки закругленных, неровных или узких поверхностей.

Спецификации

Технические характеристики

Материал Алюминий / полипропилен / резина
Количество (шт.) 1
Масса продукта (кг) 0,33
Масса с упаковкой (кг) 0,37
Размеры (Д × Ш) (мм) 600 x 60
Размеры (в упаковке) (мм) 600 x 60 x 20

Оснащение

  • Соединение MULTILINK
Держатель Bendy
Области применения
  • Поверхности – сухая уборка
Принадлежности
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Created with AI (artificial intelligence)

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