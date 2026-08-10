Насадка для швабры из микроволокна Bendy and Bit

Насадка для швабры из микрофибры для рамок Bendy и Bit.

Система с гибкой или складной щеткой. Лучшее решение для быстрой и точной уборки труднодоступных поверхностей с учетом высоты, глубины или наклона.

Спецификации

Технические характеристики

Тип загрязнения Свободно лежащие загрязнения
Материал PET
Температура стирки (°C) макс. 60
Количество (шт.) 1
Масса продукта (кг) 0,077
Масса с упаковкой (кг) 0,091
Размеры (Д × Ш) (мм) 600 x 90
Размеры (в упаковке) (мм) 600 x 90 x 20
Насадка для швабры из микроволокна Bendy and Bit
Совместимая техника
Области применения
  • Поверхности – сухая уборка
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Created with AI (artificial intelligence)

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