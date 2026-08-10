Рамка с блокировкой Unisystem, 40 см
Рамка Uni System из полиамида с блокировочной системой.
Плоский моп предназначен для использования с роликовым или вертикальным отжимом. Идеально подходит для высокопроизводительной профессиональной уборки.
Спецификации
Технические характеристики
|Крепление текстиля
|Uni System
|Материал
|Полиамид / Стекловолокно / Полипропилен
|Рабочая ширина (см)
|40
|Количество (шт.)
|1
|Масса продукта (кг)
|0,32
|Масса с упаковкой (кг)
|0,354
|Размеры (Д × Ш) (мм)
|400 x 110
|Размеры (в упаковке) (мм)
|400 x 110 x 100
Области применения
- Полы – влажная уборка