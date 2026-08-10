Комплект Uni System Infinity

Набор: телескопическая ручка с двойной вращающейся рукояткой и рама Uni System из полиамида с шарниром.

Идеально подходит для профессиональной уборки с максимальной эргономикой.

Спецификации

Технические характеристики

Крепление текстиля Uni System
Рабочая ширина (см) 40
Тип рукоятки Телескопическая
Материал Алюминий / полипропилен / резина
Количество (шт.) 1
Масса продукта (кг) 0,54
Масса с упаковкой (кг) 0,84
Размеры (Д × Ш) (мм) 400 x 110
Размеры (в упаковке) (мм) 400 x 110 x 100

Оснащение

  • Ergo Connection
Комплект Uni System Infinity

Видео

Области применения
  • Полы – влажная уборка
  • Полы в санитарных помещениях – влажная уборка
Принадлежности
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Created with AI (artificial intelligence)

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