Моп из микроволокна Basic, с разрезным ворсом, 40 см

Эффективное и простое в применении решение: моп из микроволокна с карманами, предназначенный для влажной уборки с использованием ведра или разбрызгивателя. 

Моп из микроволокна, совместимый с любыми обычными складными держателями, рассчитанными на установку мопов с карманами, подходит для уборки как в комбинации с одно- или двухведерной тележкой с отжимом, так и по методу разбрызгивания чистящего средства. Смесь микроволокон с полиэфирным материалом и абразивные полоски из грубого полиамидного волокна обеспечивают легкое удаление стойких загрязнений.

Спецификации

Технические характеристики

Программа STANDARD
Тип напольного покрытия Твердые полы / Эластичные полы
Структура пола Гладкие и сильно структурированные поверхности
Уровень загрязнения Низкий до среднего
Использование текстиля Многоразовый текстиль
Рабочая ширина (см) 40
Крепление текстиля Карманы
Материал 80% полиэстер / 20% полиамид
Материал текстиля Микрофибра
Структура текстиля Разрезной ворс
Температура стирки (°C) макс. 90
Рекомендации по стирке (°C) 60
Температура сушки (°C) макс. 60
Циклы стирки¹⁾ прим. 250
Количество (шт.) 1
Вес изделия / Вес на м² (кг/г/м²) 0,11 / 700
Масса с упаковкой (кг) 0,128
Размеры (Д × Ш) (мм) 400 / 150
Размеры (в упаковке) (мм) 400 x 150 x 15
¹⁾ При соблюдении рекомендованных температур и использовании подходящих моющих средств. Кроме того, срок службы может значительно сократить использование сушильной машины, особенно при высоких температурах.
Моп из микроволокна Basic, с разрезным ворсом, 40 см
Области применения
  • Полы – влажная уборка
Чистящее средство
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Created with AI (artificial intelligence)

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