Моп из микроволокна Basic, с разрезным ворсом, 40 см
Эффективное и простое в применении решение: моп из микроволокна с карманами, предназначенный для влажной уборки с использованием ведра или разбрызгивателя.
Моп из микроволокна, совместимый с любыми обычными складными держателями, рассчитанными на установку мопов с карманами, подходит для уборки как в комбинации с одно- или двухведерной тележкой с отжимом, так и по методу разбрызгивания чистящего средства. Смесь микроволокон с полиэфирным материалом и абразивные полоски из грубого полиамидного волокна обеспечивают легкое удаление стойких загрязнений.
Спецификации
Технические характеристики
|Программа
|STANDARD
|Тип напольного покрытия
|Твердые полы / Эластичные полы
|Структура пола
|Гладкие и сильно структурированные поверхности
|Уровень загрязнения
|Низкий до среднего
|Использование текстиля
|Многоразовый текстиль
|Рабочая ширина (см)
|40
|Крепление текстиля
|Карманы
|Материал
|80% полиэстер / 20% полиамид
|Материал текстиля
|Микрофибра
|Структура текстиля
|Разрезной ворс
|Температура стирки (°C)
|макс. 90
|Рекомендации по стирке (°C)
|60
|Температура сушки (°C)
|макс. 60
|Циклы стирки¹⁾
|прим. 250
|Количество (шт.)
|1
|Вес изделия / Вес на м² (кг/г/м²)
|0,11 / 700
|Масса с упаковкой (кг)
|0,128
|Размеры (Д × Ш) (мм)
|400 / 150
|Размеры (в упаковке) (мм)
|400 x 150 x 15
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|¹⁾ При соблюдении рекомендованных температур и использовании подходящих моющих средств. Кроме того, срок службы может значительно сократить использование сушильной машины, особенно при высоких температурах.
Области применения
- Полы – влажная уборка