Плоская система мытья пола с карманами, которую можно использовать либо с предварительным замачиванием, либо с замачиванием по требованию с помощью станции для замачивания, либо с ручками с резервуаром. Идеально подходит для любой поверхности и типа загрязнения благодаря комбинации 3 типов волокон: хлопка с его поглощающей способностью, микроволокна с его способностью собирать грязь и полиэстера для жирных загрязнений и низкого трения.