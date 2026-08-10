Система карманов для мопа Tuft Tris, 40 см
Моп для пола из микрофибры, хлопка и полиэстера, тканый с использованием системы узловатого туфтинга, внутренним петлевым концом и наружным обрезанным концом, поддержкой из полиэстера с карманами.
Плоская система мытья пола с карманами, которую можно использовать либо с предварительным замачиванием, либо с замачиванием по требованию с помощью станции для замачивания, либо с ручками с резервуаром. Идеально подходит для любой поверхности и типа загрязнения благодаря комбинации 3 типов волокон: хлопка с его поглощающей способностью, микроволокна с его способностью собирать грязь и полиэстера для жирных загрязнений и низкого трения.
Спецификации
Технические характеристики
|Тип напольного покрытия
|Твердые полы / Эластичные полы
|Уровень загрязнения
|Низкий до среднего
|Использование текстиля
|Многоразовый текстиль
|Рабочая ширина (см)
|40
|Крепление текстиля
|Карманы
|Температура стирки (°C)
|макс. 95
|Рекомендации по стирке (°C)
|60
|Количество (шт.)
|1
|Вес изделия / Вес на м² (кг)
|0,17
|Масса с упаковкой (кг)
|0,188
|Размеры (Д × Ш) (мм)
|400 / 140
|Размеры (в упаковке) (мм)
|400 x 140 x 10
Области применения
- Полы – влажная уборка
- Полы в санитарных помещениях – влажная уборка