Система карманов для плоского мопа Microred, 40 см
Плоский моп из микрофибры, с высокой впитывающей способностью и подложкой из полиэстера.
Плоская система уборки с карманами, которую можно использовать либо с предварительным замачиванием, либо с замачиванием по требованию с помощью станции для замачивания, либо с ручками с резервуаром. Идеально подходит для мойки гладких поверхностей.
Спецификации
Технические характеристики
|Тип напольного покрытия
|Твердые полы
|Уровень загрязнения
|Низкий до среднего
|Использование текстиля
|Многоразовый текстиль
|Рабочая ширина (см)
|40
|Крепление текстиля
|Карманы
|Материал
|85% PET / 15% PA
|Материал текстиля
|Микрофибра
|Температура стирки (°C)
|макс. 90
|Рекомендации по стирке (°C)
|60
|Количество (шт.)
|1
|Вес изделия / Вес на м² (кг)
|0,098
|Масса с упаковкой (кг)
|0,115
|Размеры (Д × Ш) (мм)
|400 / 140
|Размеры (в упаковке) (мм)
|400 x 140 x 10
Области применения
- Полы – влажная уборка
- Полы в санитарных помещениях – влажная уборка