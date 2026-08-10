Система карманов для плоского мопа Microred, 40 см

Плоский моп из микрофибры, с высокой впитывающей способностью и подложкой из полиэстера.

Плоская система уборки с карманами, которую можно использовать либо с предварительным замачиванием, либо с замачиванием по требованию с помощью станции для замачивания, либо с ручками с резервуаром. Идеально подходит для мойки гладких поверхностей.

Спецификации

Технические характеристики

Тип напольного покрытия Твердые полы
Уровень загрязнения Низкий до среднего
Использование текстиля Многоразовый текстиль
Рабочая ширина (см) 40
Крепление текстиля Карманы
Материал 85% PET / 15% PA
Материал текстиля Микрофибра
Температура стирки (°C) макс. 90
Рекомендации по стирке (°C) 60
Количество (шт.) 1
Вес изделия / Вес на м² (кг) 0,098
Масса с упаковкой (кг) 0,115
Размеры (Д × Ш) (мм) 400 / 140
Размеры (в упаковке) (мм) 400 x 140 x 10
Система карманов для плоского мопа Microred, 40 см
Области применения
  • Полы – влажная уборка
  • Полы в санитарных помещениях – влажная уборка
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Created with AI (artificial intelligence)

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