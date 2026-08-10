Чехол для протирки на липучке из микрофибры Ultra
Плоская швабра из микрофибры и полипропилена для поверхностей с R10/11 нескользящим покрытием, с системой крепления на ленту.
Плоская швабра с рамой и системой крепления на ленту, для использования предварительно намоченной, с системой замачивания по требованию или с ручками с баком. Идеальна для мытья нескользящих или пористых поверхностей, подходит для удаления въевшейся грязи.
Спецификации
Технические характеристики
|Тип напольного покрытия
|Твердые полы
|Уровень загрязнения
|Высота
|Использование текстиля
|Многоразовый текстиль
|Рабочая ширина (см)
|40
|Крепление текстиля
|Крепление на липучке
|Материал
|50% ПП / 40% ПЭТ / 10% ПА
|Материал текстиля
|Микрофибра
|Температура стирки (°C)
|макс. 90
|Рекомендации по стирке (°C)
|60
|Количество (шт.)
|1
|Вес изделия / Вес на м² (кг)
|0,083
|Масса с упаковкой (кг)
|0,09
|Размеры (Д × Ш) (мм)
|400 / 120
|Размеры (в упаковке) (мм)
|400 x 120 x 15
Совместимая техника
Области применения
- Полы – влажная уборка
- Полы в санитарных помещениях – влажная уборка