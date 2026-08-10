Чехол для протирки на липучке из микрофибры Ultra

Плоская швабра из микрофибры и полипропилена для поверхностей с R10/11 нескользящим покрытием, с системой крепления на ленту.

Плоская швабра с рамой и системой крепления на ленту, для использования предварительно намоченной, с системой замачивания по требованию или с ручками с баком. Идеальна для мытья нескользящих или пористых поверхностей, подходит для удаления въевшейся грязи.

Спецификации

Технические характеристики

Тип напольного покрытия Твердые полы
Уровень загрязнения Высота
Использование текстиля Многоразовый текстиль
Рабочая ширина (см) 40
Крепление текстиля Крепление на липучке
Материал 50% ПП / 40% ПЭТ / 10% ПА
Материал текстиля Микрофибра
Температура стирки (°C) макс. 90
Рекомендации по стирке (°C) 60
Количество (шт.) 1
Вес изделия / Вес на м² (кг) 0,083
Масса с упаковкой (кг) 0,09
Размеры (Д × Ш) (мм) 400 / 120
Размеры (в упаковке) (мм) 400 x 120 x 15
Области применения
  • Полы – влажная уборка
  • Полы в санитарных помещениях – влажная уборка
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Created with AI (artificial intelligence)

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