Чехол для протирки с липучкой синего цвета
Плоская швабра из микрофибры с белыми и синими полосками, интенсивного действия, с системой крепления на ленту и ударопрочным усиленным краем.
Плоская швабра с рамой и системой крепления на ленту, для использования предварительно намоченной, с системой замачивания по требованию или с ручками с баком. Идеальна для мытья гладких или пористых внутренних полов с жирными загрязнениями.
Спецификации
Технические характеристики
|Тип напольного покрытия
|Твердые полы / Эластичные полы
|Уровень загрязнения
|Низкий до среднего
|Использование текстиля
|Многоразовый текстиль
|Рабочая ширина (см)
|40
|Крепление текстиля
|Крепление на липучке
|Материал
|80% полиэстер / 20% полиамид
|Материал текстиля
|Микрофибра
|Температура стирки (°C)
|макс. 95
|Рекомендации по стирке (°C)
|60
|Количество (шт.)
|1
|Вес изделия / Вес на м² (кг)
|0,06
|Масса с упаковкой (кг)
|0,067
|Размеры (Д × Ш) (мм)
|400 / 150
|Размеры (в упаковке) (мм)
|400 x 150 x 15
Совместимая техника
Области применения
- Полы – влажная уборка