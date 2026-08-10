Чехол для протирки с липучкой синего цвета

Плоская швабра из микрофибры с белыми и синими полосками, интенсивного действия, с системой крепления на ленту и ударопрочным усиленным краем.

Плоская швабра с рамой и системой крепления на ленту, для использования предварительно намоченной, с системой замачивания по требованию или с ручками с баком. Идеальна для мытья гладких или пористых внутренних полов с жирными загрязнениями.

Спецификации

Технические характеристики

Тип напольного покрытия Твердые полы / Эластичные полы
Уровень загрязнения Низкий до среднего
Использование текстиля Многоразовый текстиль
Рабочая ширина (см) 40
Крепление текстиля Крепление на липучке
Материал 80% полиэстер / 20% полиамид
Материал текстиля Микрофибра
Температура стирки (°C) макс. 95
Рекомендации по стирке (°C) 60
Количество (шт.) 1
Вес изделия / Вес на м² (кг) 0,06
Масса с упаковкой (кг) 0,067
Размеры (Д × Ш) (мм) 400 / 150
Размеры (в упаковке) (мм) 400 x 150 x 15
Чехол для протирки с липучкой синего цвета
Области применения
  • Полы – влажная уборка
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Created with AI (artificial intelligence)

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