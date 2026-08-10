Чехол для швабры с велкро Microriccio

Плоский моп из микрофибры с петлевыми концами и поддержкой системы крепления с лентой.

Плоская система для мытья полов с рамкой и системой крепления с лентой, которая может использоваться либо предварительно смоченной, либо смоченной по требованию с помощью станции замачивания или с ручками с резервуаром. Идеально подходит для любых поверхностей и для частиц грязи благодаря высокой способности сбора грязи нитью и микрофиброй.

Спецификации

Технические характеристики

Тип напольного покрытия Твердые полы / Эластичные полы
Уровень загрязнения Низкий до среднего
Использование текстиля Многоразовый текстиль
Рабочая ширина (см) 40
Крепление текстиля Крепление на липучке
Материал 100% ПЭТ
Материал текстиля Микрофибра
Температура стирки (°C) макс. 90
Рекомендации по стирке (°C) 60
Количество (шт.) 1
Вес изделия / Вес на м² (кг) 0,09
Масса с упаковкой (кг) 0,097
Размеры (Д × Ш) (мм) 400 / 105
Размеры (в упаковке) (мм) 400 x 105 x 20
Чехол для швабры с велкро Microriccio
Чехол для швабры с велкро Microriccio
Области применения
  • Полы – влажная уборка
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Created with AI (artificial intelligence)

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