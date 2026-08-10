Чехол для швабры с велкро Microriccio
Плоский моп из микрофибры с петлевыми концами и поддержкой системы крепления с лентой.
Плоская система для мытья полов с рамкой и системой крепления с лентой, которая может использоваться либо предварительно смоченной, либо смоченной по требованию с помощью станции замачивания или с ручками с резервуаром. Идеально подходит для любых поверхностей и для частиц грязи благодаря высокой способности сбора грязи нитью и микрофиброй.
Спецификации
Технические характеристики
|Тип напольного покрытия
|Твердые полы / Эластичные полы
|Уровень загрязнения
|Низкий до среднего
|Использование текстиля
|Многоразовый текстиль
|Рабочая ширина (см)
|40
|Крепление текстиля
|Крепление на липучке
|Материал
|100% ПЭТ
|Материал текстиля
|Микрофибра
|Температура стирки (°C)
|макс. 90
|Рекомендации по стирке (°C)
|60
|Количество (шт.)
|1
|Вес изделия / Вес на м² (кг)
|0,09
|Масса с упаковкой (кг)
|0,097
|Размеры (Д × Ш) (мм)
|400 / 105
|Размеры (в упаковке) (мм)
|400 x 105 x 20
Совместимая техника
Области применения
- Полы – влажная уборка