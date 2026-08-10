Моп из микрофибры с коротким ворсом, с креплением Hook-and-Loop, 40 см

Моп из микрофибры с коротким ворсом и креплением Hook-and-Loop для одноступенчатой очистки на гладких и слегка структурированных твердых полах. Подходит для распыления.

Моп из микрофибры с креплением Hook-and-Loop был специально разработан для применения в зонах с высокими требованиями к гигиене, таких как медицинские учреждения. Он изготовлен из высококачественных материалов и имеет удобное крепление Hook-and-Loop для простой установки и снятия с держателя мопа. Благодаря своей структуре с коротким ворсом, моп идеально подходит для очистки гладких и слегка структурированных твердых полов. Тонкие микроволокна мопа с креплением Hook-and-Loop не только обеспечивают легкость скольжения, но и превосходную абсорбцию влаги, а значит, и грязи и пыли. Более широкие края мопа с коротким ворсом надежно удаляют рыхлую грязь из углов и краев. Чехол для мопа шириной 40 сантиметров можно использовать как и методом распыления, так и для предварительно обработанных поверхностей.

Спецификации

Технические характеристики

Программа ПРОДВИНУТЫЙ
Тип напольного покрытия Твердые полы / Эластичные полы
Структура пола Гладкое и слегка структурированное
Уровень загрязнения Низкий до среднего
Использование текстиля Многоразовый текстиль
Рабочая ширина (см) 40
Крепление текстиля Крепление на липучке
Материал 85% PET / 15% PA
Материал текстиля Микрофибра
Тип производства Ворсовой трикотаж (рабочий слой)
Структура текстиля Петлевая структура
Температура стирки (°C) макс. 90
Рекомендации по стирке (°C) 60
Температура сушки (°C) макс. 60
Циклы стирки¹⁾ прим. 250
Количество (шт.) 1
Вес изделия / Вес на м² (кг/г/м²) 0,074 / 440
Масса с упаковкой (кг) 0,082
Размеры (Д × Ш) (мм) 420 / 120
Размеры (в упаковке) (мм) 420 x 120 x 15
¹⁾ При соблюдении рекомендованных температур и использовании подходящих моющих средств. Кроме того, срок службы может значительно сократить использование сушильной машины, особенно при высоких температурах.
Моп из микрофибры с коротким ворсом, с креплением Hook-and-Loop, 40 см

Видео

Области применения
  • Полы – влажная уборка
Чистящее средство
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