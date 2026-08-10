Моп из микрофибры с коротким ворсом, с креплением Hook-and-Loop, 40 см
Моп из микрофибры с коротким ворсом и креплением Hook-and-Loop для одноступенчатой очистки на гладких и слегка структурированных твердых полах. Подходит для распыления.
Моп из микрофибры с креплением Hook-and-Loop был специально разработан для применения в зонах с высокими требованиями к гигиене, таких как медицинские учреждения. Он изготовлен из высококачественных материалов и имеет удобное крепление Hook-and-Loop для простой установки и снятия с держателя мопа. Благодаря своей структуре с коротким ворсом, моп идеально подходит для очистки гладких и слегка структурированных твердых полов. Тонкие микроволокна мопа с креплением Hook-and-Loop не только обеспечивают легкость скольжения, но и превосходную абсорбцию влаги, а значит, и грязи и пыли. Более широкие края мопа с коротким ворсом надежно удаляют рыхлую грязь из углов и краев. Чехол для мопа шириной 40 сантиметров можно использовать как и методом распыления, так и для предварительно обработанных поверхностей.
Спецификации
Технические характеристики
|Программа
|ПРОДВИНУТЫЙ
|Тип напольного покрытия
|Твердые полы / Эластичные полы
|Структура пола
|Гладкое и слегка структурированное
|Уровень загрязнения
|Низкий до среднего
|Использование текстиля
|Многоразовый текстиль
|Рабочая ширина (см)
|40
|Крепление текстиля
|Крепление на липучке
|Материал
|85% PET / 15% PA
|Материал текстиля
|Микрофибра
|Тип производства
|Ворсовой трикотаж (рабочий слой)
|Структура текстиля
|Петлевая структура
|Температура стирки (°C)
|макс. 90
|Рекомендации по стирке (°C)
|60
|Температура сушки (°C)
|макс. 60
|Циклы стирки¹⁾
|прим. 250
|Количество (шт.)
|1
|Вес изделия / Вес на м² (кг/г/м²)
|0,074 / 440
|Масса с упаковкой (кг)
|0,082
|Размеры (Д × Ш) (мм)
|420 / 120
|Размеры (в упаковке) (мм)
|420 x 120 x 15
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|¹⁾ При соблюдении рекомендованных температур и использовании подходящих моющих средств. Кроме того, срок службы может значительно сократить использование сушильной машины, особенно при высоких температурах.
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Совместимая техника
Области применения
- Полы – влажная уборка