Моп из микрофибры с креплением Hook-and-Loop был специально разработан для применения в зонах с высокими требованиями к гигиене, таких как медицинские учреждения. Он изготовлен из высококачественных материалов и имеет удобное крепление Hook-and-Loop для простой установки и снятия с держателя мопа. Благодаря своей структуре с коротким ворсом, моп идеально подходит для очистки гладких и слегка структурированных твердых полов. Тонкие микроволокна мопа с креплением Hook-and-Loop не только обеспечивают легкость скольжения, но и превосходную абсорбцию влаги, а значит, и грязи и пыли. Более широкие края мопа с коротким ворсом надежно удаляют рыхлую грязь из углов и краев. Чехол для мопа шириной 40 сантиметров можно использовать как и методом распыления, так и для предварительно обработанных поверхностей.