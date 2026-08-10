Абразивный моп обладает коротким ворсом из тонких волокон и абразивными полосками из полиамидных волокон и прочной полипропиленовой щетины. Благодаря этому он идеально подходит для удаления стойких загрязнений с гладких или слегка структурированных водостойких напольных покрытий во время генеральной уборки. Продуманная система крепления на зажимах исключает контакт рук персонала с мопом во время и после уборки. Кроме того, моп оснащён 4 ярлычками разных цветов (синий, красный, жёлтый и зелёный). Моп из микроволокна подходит для использования со шваброй в комбинации с тележкой с одним или двумя ведрами и отжимом.