Абразивный моп из микроволокна с коротким ворсом, 40 см
Абразивный моп из микроволокна с коротким ворсом, фиксируемый зажимами, имеет вплетённые полиамидные волокна и прочную полипропиленовую щетину для удаления особо стойких загрязнений.
Абразивный моп обладает коротким ворсом из тонких волокон и абразивными полосками из полиамидных волокон и прочной полипропиленовой щетины. Благодаря этому он идеально подходит для удаления стойких загрязнений с гладких или слегка структурированных водостойких напольных покрытий во время генеральной уборки. Продуманная система крепления на зажимах исключает контакт рук персонала с мопом во время и после уборки. Кроме того, моп оснащён 4 ярлычками разных цветов (синий, красный, жёлтый и зелёный). Моп из микроволокна подходит для использования со шваброй в комбинации с тележкой с одним или двумя ведрами и отжимом.
Спецификации
Технические характеристики
|Программа
|CLASSIC
|Тип напольного покрытия
|Твердые полы / Эластичные полы
|Структура пола
|Гладкое и слегка структурированное
|Уровень загрязнения
|Высота
|Использование текстиля
|Многоразовый текстиль
|Рабочая ширина (см)
|40
|Крепление текстиля
|накладки
|Материал
|50% PET/20% PA/30% PP
|Материал текстиля
|50% PET/20% PA/30% PP
|Структура текстиля
|Петлевая структура
|Температура стирки (°C)
|90
|Рекомендации по стирке (°C)
|60
|Температура сушки (°C)
|60
|Циклы стирки¹⁾
|прим. 300
|Количество (шт.)
|1
|Вес изделия / Вес на м² (кг)
|0,108
|Размеры (Д × Ш) (мм)
|400 / 140
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|¹⁾ При соблюдении рекомендованных температур и использовании подходящих моющих средств. Кроме того, срок службы может значительно сократить использование сушильной машины, особенно при высоких температурах.
Области применения
- Полы – влажная уборка
- Полы в санитарных помещениях – влажная уборка