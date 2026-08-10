Моп из микрофибры Premium MF Mop Safe blue Flex EU Ecolabel 40 см
Абразивный моп из микрофибры с креплением Flex. Изготовлен из полиамидных волокон и полипропиленовой щетины. Подходит для глубокой очистки стойких загрязнений.
Эффективный сменный моп разработан специально для глубокой очистки и удаления самых стойких загрязнений из твердых напольных покрытий. Насадка изготовлена из комбинации крепких полиамидных волокон и жесткой полипропиленовой щетины. Такая структура обеспечивает мощное механическое воздействие на грязь, позволяя легко счищать устаревшие и язвительные пятна без повреждения пола. Моп оснащен современной крепежной системой Flex, которая гарантирует быструю, надежную и удобную фиксацию на держателе, а также упрощает процесс замены насадки во время интенсивной работы. Материал обладает высокой износостойкостью, отлично выдерживает многоразовую машинную стирку и долго сохраняет свои очистительные свойства. Идеальный выбор для ежедневной и генеральной уборки объектов с высокой проходимостью, где требуется максимальная чистота и гигиеничность.
Спецификации
Технические характеристики
|Тип напольного покрытия
|Твердые полы
|Уровень загрязнения
|Высота
|Использование текстиля
|Многоразовый текстиль
|Рабочая ширина (см)
|40
|Крепление текстиля
|Uni System
|Материал
|50% ПП / 40% ПЭТ / 10% ПА
|Материал текстиля
|Микрофибра
|Температура стирки (°C)
|макс. 90
|Рекомендации по стирке (°C)
|60
|Количество (шт.)
|1
|Вес изделия / Вес на м² (кг)
|0,11
|Масса с упаковкой (кг)
|0,13
|Размеры (Д × Ш) (мм)
|400 / 140
|Размеры (в упаковке) (мм)
|400 x 140 x 10
Области применения
- Полы – влажная уборка
- Полы в санитарных помещениях – влажная уборка