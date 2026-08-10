Эффективный сменный моп разработан специально для глубокой очистки и удаления самых стойких загрязнений из твердых напольных покрытий. Насадка изготовлена ​​из комбинации крепких полиамидных волокон и жесткой полипропиленовой щетины. Такая структура обеспечивает мощное механическое воздействие на грязь, позволяя легко счищать устаревшие и язвительные пятна без повреждения пола. Моп оснащен современной крепежной системой Flex, которая гарантирует быструю, надежную и удобную фиксацию на держателе, а также упрощает процесс замены насадки во время интенсивной работы. Материал обладает высокой износостойкостью, отлично выдерживает многоразовую машинную стирку и долго сохраняет свои очистительные свойства. Идеальный выбор для ежедневной и генеральной уборки объектов с высокой проходимостью, где требуется максимальная чистота и гигиеничность.