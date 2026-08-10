Моп из микрофибры Premium MF Mop Safe blue Flex EU Ecolabel 40 см

Абразивный моп из микрофибры с креплением Flex. Изготовлен из полиамидных волокон и полипропиленовой щетины. Подходит для глубокой очистки стойких загрязнений.

Эффективный сменный моп разработан специально для глубокой очистки и удаления самых стойких загрязнений из твердых напольных покрытий. Насадка изготовлена ​​из комбинации крепких полиамидных волокон и жесткой полипропиленовой щетины. Такая структура обеспечивает мощное механическое воздействие на грязь, позволяя легко счищать устаревшие и язвительные пятна без повреждения пола. Моп оснащен современной крепежной системой Flex, которая гарантирует быструю, надежную и удобную фиксацию на держателе, а также упрощает процесс замены насадки во время интенсивной работы. Материал обладает высокой износостойкостью, отлично выдерживает многоразовую машинную стирку и долго сохраняет свои очистительные свойства. Идеальный выбор для ежедневной и генеральной уборки объектов с высокой проходимостью, где требуется максимальная чистота и гигиеничность.

Спецификации

Технические характеристики

Тип напольного покрытия Твердые полы
Уровень загрязнения Высота
Использование текстиля Многоразовый текстиль
Рабочая ширина (см) 40
Крепление текстиля Uni System
Материал 50% ПП / 40% ПЭТ / 10% ПА
Материал текстиля Микрофибра
Температура стирки (°C) макс. 90
Рекомендации по стирке (°C) 60
Количество (шт.) 1
Вес изделия / Вес на м² (кг) 0,11
Масса с упаковкой (кг) 0,13
Размеры (Д × Ш) (мм) 400 / 140
Размеры (в упаковке) (мм) 400 x 140 x 10
Моп из микрофибры Premium MF Mop Safe blue Flex EU Ecolabel 40 см
Области применения
  • Полы – влажная уборка
  • Полы в санитарных помещениях – влажная уборка
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Created with AI (artificial intelligence)

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