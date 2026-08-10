Моп из микрофибры Standard Cut Pile Flex 40 см
Эффективный моп интенсивного действия из резаной микрофибры на полиэстеровой основе. Подходит для гладких и текстурированных поверхностей. Оснащен креплением Flex.
Сменный моп разработан для интенсивной очистки и дезинфекции напольных покрытий. Рабочая часть выполнена из качественной резаной микрофибры, закрепленной на стабильной полиэстеровой основе. Такая технология позволяет насадке одинаково эффективно работать на идеально гладких полах (линолеум, наливной пол) и шероховатых, текстурированных поверхностях, где обычные мопы оставляют грязь. Микроволокна легко разрушают сцепление грязи с поверхностью и абсорбируют ее без остатка. Данная модель оснащена системой крепления Flex, разработанной для быстрой бесконтактной замены насадок, что существенно повышает гигиеничность работы и ускоряет рабочий процесс клинера. Моп характеризуется минимальным уровнем трения, высокой износостойкостью и совместимостью с профессиональными моющими системами.
Спецификации
Технические характеристики
|Тип напольного покрытия
|Твердые полы / Эластичные полы
|Уровень загрязнения
|Низкий до среднего
|Использование текстиля
|Многоразовый текстиль
|Рабочая ширина (см)
|40
|Крепление текстиля
|Uni System
|Материал
|80% полиэстер / 20% полиамид
|Материал текстиля
|Микрофибра
|Температура стирки (°C)
|макс. 90
|Рекомендации по стирке (°C)
|60
|Количество (шт.)
|1
|Вес изделия / Вес на м² (кг)
|0,106
|Масса с упаковкой (кг)
|0,124
|Размеры (Д × Ш) (мм)
|400 / 150
|Размеры (в упаковке) (мм)
|400 x 150 x 15
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Области применения
- Полы – влажная уборка
- Полы в санитарных помещениях – влажная уборка