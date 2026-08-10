Моп из микрофибры Standard Cut Pile Flex 40 см

Эффективный моп интенсивного действия из резаной микрофибры на полиэстеровой основе. Подходит для гладких и текстурированных поверхностей. Оснащен креплением Flex.

Сменный моп разработан для интенсивной очистки и дезинфекции напольных покрытий. Рабочая часть выполнена из качественной резаной микрофибры, закрепленной на стабильной полиэстеровой основе. Такая технология позволяет насадке одинаково эффективно работать на идеально гладких полах (линолеум, наливной пол) и шероховатых, текстурированных поверхностях, где обычные мопы оставляют грязь. Микроволокна легко разрушают сцепление грязи с поверхностью и абсорбируют ее без остатка. Данная модель оснащена системой крепления Flex, разработанной для быстрой бесконтактной замены насадок, что существенно повышает гигиеничность работы и ускоряет рабочий процесс клинера. Моп характеризуется минимальным уровнем трения, высокой износостойкостью и совместимостью с профессиональными моющими системами.

Спецификации

Технические характеристики

Тип напольного покрытия Твердые полы / Эластичные полы
Уровень загрязнения Низкий до среднего
Использование текстиля Многоразовый текстиль
Рабочая ширина (см) 40
Крепление текстиля Uni System
Материал 80% полиэстер / 20% полиамид
Материал текстиля Микрофибра
Температура стирки (°C) макс. 90
Рекомендации по стирке (°C) 60
Количество (шт.) 1
Вес изделия / Вес на м² (кг) 0,106
Масса с упаковкой (кг) 0,124
Размеры (Д × Ш) (мм) 400 / 150
Размеры (в упаковке) (мм) 400 x 150 x 15
Моп из микрофибры Standard Cut Pile Flex 40 см

Видео

Области применения
  • Полы – влажная уборка
  • Полы в санитарных помещениях – влажная уборка
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