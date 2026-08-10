Моп из микроволокна с коротким ворсом, 40 см

Моп из микроволокна с коротким ворсом в виде петель, удобно закрепляемый зажимами с люверсами. Идеально подходит для эффективной уборки в комбинации с одно- или двухведерной тележкой с отжимом.

Простое, эффективное и бесконтактное решение для гигиеничной уборки: моп из микроволокна с коротким ворсом в виде петель, легко фиксируемый зажимами с люверсами. Такой способ крепления исключает контакт с загрязнениями в процессе уборки пола и после нее. Короткий ворс эффективно очищает пол благодаря интенсивному трению тонких волокон и превосходно впитывает грязь и влагу. Моп шириной 40 см идеально подходит для тщательной очистки водостойких напольных покрытий с гладкой или слабоструктурированной поверхностью. Он отлично сочетается с одно- или двухведерными тележками Kärcher, оснащенными отжимом. При этом цветовая кодировка мопов позволяет целенаправленно использовать их для выполнения работ на разных участках во избежание перекрестного разнесения загрязнений и микроорганизмов. Моп подходит к 40-сантиметровому держателю мопа с люверсами.

Спецификации

Технические характеристики

Программа CLASSIC
Тип напольного покрытия Твердые полы / Эластичные полы
Структура пола Гладкое и слегка структурированное
Уровень загрязнения Низкий до среднего
Использование текстиля Многоразовый текстиль
Рабочая ширина (см) 40
Крепление текстиля накладки
Материал 85% PET / 15% PA
Материал текстиля Микрофибра
Тип производства Ворсовой трикотаж (рабочий слой)
Структура текстиля Петлевая структура
Температура стирки (°C) макс. 90
Рекомендации по стирке (°C) 60
Температура сушки (°C) макс. 60
Циклы стирки¹⁾ прим. 300
Количество (шт.) 1
Вес изделия / Вес на м² (кг/г/м²) 0,108 / 350
Масса с упаковкой (кг) 0,115
Размеры (Д × Ш) (мм) 400 / 140
Размеры (в упаковке) (мм) 400 x 140 x 10
¹⁾ При соблюдении рекомендованных температур и использовании подходящих моющих средств. Кроме того, срок службы может значительно сократить использование сушильной машины, особенно при высоких температурах.
Моп из микроволокна с коротким ворсом, 40 см
Совместимая техника
Области применения
  • Полы – влажная уборка
  • Полы в санитарных помещениях – влажная уборка
Чистящее средство
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Created with AI (artificial intelligence)

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