Моп из микроволокна с коротким ворсом, 40 см
Моп из микроволокна с коротким ворсом в виде петель, удобно закрепляемый зажимами с люверсами. Идеально подходит для эффективной уборки в комбинации с одно- или двухведерной тележкой с отжимом.
Простое, эффективное и бесконтактное решение для гигиеничной уборки: моп из микроволокна с коротким ворсом в виде петель, легко фиксируемый зажимами с люверсами. Такой способ крепления исключает контакт с загрязнениями в процессе уборки пола и после нее. Короткий ворс эффективно очищает пол благодаря интенсивному трению тонких волокон и превосходно впитывает грязь и влагу. Моп шириной 40 см идеально подходит для тщательной очистки водостойких напольных покрытий с гладкой или слабоструктурированной поверхностью. Он отлично сочетается с одно- или двухведерными тележками Kärcher, оснащенными отжимом. При этом цветовая кодировка мопов позволяет целенаправленно использовать их для выполнения работ на разных участках во избежание перекрестного разнесения загрязнений и микроорганизмов. Моп подходит к 40-сантиметровому держателю мопа с люверсами.
Спецификации
Технические характеристики
|Программа
|CLASSIC
|Тип напольного покрытия
|Твердые полы / Эластичные полы
|Структура пола
|Гладкое и слегка структурированное
|Уровень загрязнения
|Низкий до среднего
|Использование текстиля
|Многоразовый текстиль
|Рабочая ширина (см)
|40
|Крепление текстиля
|накладки
|Материал
|85% PET / 15% PA
|Материал текстиля
|Микрофибра
|Тип производства
|Ворсовой трикотаж (рабочий слой)
|Структура текстиля
|Петлевая структура
|Температура стирки (°C)
|макс. 90
|Рекомендации по стирке (°C)
|60
|Температура сушки (°C)
|макс. 60
|Циклы стирки¹⁾
|прим. 300
|Количество (шт.)
|1
|Вес изделия / Вес на м² (кг/г/м²)
|0,108 / 350
|Масса с упаковкой (кг)
|0,115
|Размеры (Д × Ш) (мм)
|400 / 140
|Размеры (в упаковке) (мм)
|400 x 140 x 10
|—
|¹⁾ При соблюдении рекомендованных температур и использовании подходящих моющих средств. Кроме того, срок службы может значительно сократить использование сушильной машины, особенно при высоких температурах.
Области применения
- Полы – влажная уборка
- Полы в санитарных помещениях – влажная уборка