Моп из микроволокна Uni Junior Soft с системой крепления Uni System, 35 см
Белый плоский моп из микрофибры с зелеными полосами с интенсивным действием.
Идеально подходит для внутренних гладких или антистатических полов с жирными загрязнениями.
Спецификации
Технические характеристики
|Тип напольного покрытия
|Твердые полы / Эластичные полы
|Уровень загрязнения
|Низкий до среднего
|Использование текстиля
|Многоразовый текстиль
|Рабочая ширина (см)
|35
|Крепление текстиля
|Uni System
|Материал
|80% полиэстер / 20% полиамид
|Материал текстиля
|Микрофибра
|Температура стирки (°C)
|макс. 90
|Рекомендации по стирке (°C)
|60
|Количество (шт.)
|1
|Вес изделия / Вес на м² (кг)
|0,08
|Масса с упаковкой (кг)
|0,105
|Размеры (Д × Ш) (мм)
|350 / 150
|Размеры (в упаковке) (мм)
|350 x 150 x 15
Области применения
- Полы – влажная уборка
- Полы в санитарных помещениях – влажная уборка