Моп плоский Uni System Tris, 40 см
Плоский моп для швабры из микрофибры, полиэстера и хлопка с закругленными концами, подложка из полиэстера.
Плоский моп предназначен для использования с роликовым или вертикальным отжимом. Идеально подходит для любых поверхностей и видов загрязнений благодаря комбинации трех волокон: хлопок для впитывающей способности, микрофибра для собирания грязи и полиэстер для жирной грязи и низкого трения.
Спецификации
Технические характеристики
|Тип напольного покрытия
|Твердые полы / Эластичные полы
|Уровень загрязнения
|Низкий до среднего
|Использование текстиля
|Многоразовый текстиль
|Рабочая ширина (см)
|40
|Крепление текстиля
|Uni System
|Температура стирки (°C)
|макс. 90
|Рекомендации по стирке (°C)
|60
|Количество (шт.)
|1
|Вес изделия / Вес на м² (кг)
|0,145
|Масса с упаковкой (кг)
|0,162
|Размеры (Д × Ш) (мм)
|400 / 140
|Размеры (в упаковке) (мм)
|400 x 140 x 15
Области применения
- Полы – влажная уборка
- Полы в санитарных помещениях – влажная уборка