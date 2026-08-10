Моп плоский Uni System Tris, 40 см

Плоский моп для швабры из микрофибры, полиэстера и хлопка с закругленными концами, подложка из полиэстера.

Плоский моп предназначен для использования с роликовым или вертикальным отжимом. Идеально подходит для любых поверхностей и видов загрязнений благодаря комбинации трех волокон: хлопок для впитывающей способности, микрофибра для собирания грязи и полиэстер для жирной грязи и низкого трения.

Спецификации

Технические характеристики

Тип напольного покрытия Твердые полы / Эластичные полы
Уровень загрязнения Низкий до среднего
Использование текстиля Многоразовый текстиль
Рабочая ширина (см) 40
Крепление текстиля Uni System
Температура стирки (°C) макс. 90
Рекомендации по стирке (°C) 60
Количество (шт.) 1
Вес изделия / Вес на м² (кг) 0,145
Масса с упаковкой (кг) 0,162
Размеры (Д × Ш) (мм) 400 / 140
Размеры (в упаковке) (мм) 400 x 140 x 15
Моп плоский Uni System Tris, 40 см
Области применения
  • Полы – влажная уборка
  • Полы в санитарных помещениях – влажная уборка
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Created with AI (artificial intelligence)

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