Алюминиевая рукоятка 140 см / Ø 23 мм
Алюминиевая рукоятка длиной 140 см и диаметром Ø 23 мм подходит для держателей 6.999-092.0, 6.999-093.0, 6.999-144.0, 6.999-098.0, 6.999-158.0.
Алюминиевая рукоятка длиной 140 см и диаметром Ø 23 мм подходит для держателей 6.999-092.0, 6.999-093.0, 6.999-144.0, 6.999-098.0, 6.999-158.0.
Спецификации
Технические характеристики
|Материал
|Алюминий / Полипропилен
|Тип рукоятки
|Фиксированное
|Длина рукоятки (мм)
|1400
|Диаметр рукоятки (мм)
|23
|Количество (шт.)
|1
|Длина (мм)
|1400
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Совместимая техника
Области применения
- Полы – влажная уборка
- Полы в санитарных помещениях – влажная уборка
- Полы – сухая уборка