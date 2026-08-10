Резиновый сгон, 55 см

Резиновая стяжка шириной 55 см с двойной черной полоской из вспененного неопрена.

Предлагаемая Kärcher резиновая стяжка с двойной черной полоской из вспененного неопрена совместима с любыми рукоятками с диаметром посадочного отверстия в диапазоне 18 – 23 мм. Стяжка шириной 55 см прекрасно подходит для быстрого сгона больших объемов воды и очень легка в очистке.

Спецификации

Технические характеристики

Программа ПРОДВИНУТЫЙ
Рабочая ширина (см) 55
Материал Полипропилен
Количество (шт.) 1
Масса продукта (кг) 0,25
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 550 x 45 x 140
Резиновый сгон, 55 см
Области применения
  • Полы – влажная уборка
  • Полы в санитарных помещениях – влажная уборка
Принадлежности
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Created with AI (artificial intelligence)

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