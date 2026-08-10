Сгон 75 см

Резиновый сгон от Kärcher шириной 75 см с двойной резиновой полоской из вспененного неопрена.

Подходит ко всем рукояткам с диаметром посадочного отверстия от 18 до 23 мм: резиновый сгон от Kärcher шириной 75 см. Благодаря двойной черной полоске из вспененного неопрена сгон прекрасно подходит для удаления больших объемов воды. При этом его очень легко содержать в чистоте.

Спецификации

Технические характеристики

Программа ПРОДВИНУТЫЙ
Рабочая ширина (см) 75
Материал Полипропилен
Количество (шт.) 1
Масса продукта (кг) 0,32
Масса с упаковкой (кг) 0,361
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 750 x 140 x 40
Размеры (в упаковке) (мм) 750 x 140 x 40
Сгон 75 см
Области применения
  • Полы – влажная уборка
  • Полы в санитарных помещениях – влажная уборка
Принадлежности
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Created with AI (artificial intelligence)

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