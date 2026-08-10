Сгон усиленный, 75 см
Решение от Kärcher для тщательного высушивания полов в сложных условиях выполнения уборки: упрочненный сгон 75-сантиметровой ширины.
Предлагаемый Kärcher упрочненный сгон шириной 75 см, изготовленный из прочной микропористой резины, рассчитан на сложные условия уборки. Сгон не оставляет на полу полос и надежно удаляет влагу из швов.
Спецификации
Технические характеристики
|Программа
|ПРОДВИНУТЫЙ / STANDARD / CLASSIC
|Рабочая ширина (см)
|75
|Материал
|Сталь, оцинкованная
|Количество (шт.)
|1
|Масса продукта (кг)
|0,59
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|750 x 40 x 100
Области применения
- Полы – влажная уборка
- Полы в санитарных помещениях – влажная уборка