Сгон усиленный, 75 см

Решение от Kärcher для тщательного высушивания полов в сложных условиях выполнения уборки: упрочненный сгон 75-сантиметровой ширины.

Предлагаемый Kärcher упрочненный сгон шириной 75 см, изготовленный из прочной микропористой резины, рассчитан на сложные условия уборки. Сгон не оставляет на полу полос и надежно удаляет влагу из швов.

Спецификации

Технические характеристики

Программа ПРОДВИНУТЫЙ / STANDARD / CLASSIC
Рабочая ширина (см) 75
Материал Сталь, оцинкованная
Количество (шт.) 1
Масса продукта (кг) 0,59
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 750 x 40 x 100
Области применения
  • Полы – влажная уборка
  • Полы в санитарных помещениях – влажная уборка
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Created with AI (artificial intelligence)

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