Микрофибровая салфетка Kärcher Classic Classic Multi T-light для влажной и сухой уборки поверхностей — универсальное решение для ежедневного профессионального клининга. загрязнений без разводов. Подходит для использования со спрей-методом или bucket-методом, что делает его удобным для уборки офисов, гостиниц, медицинских и коммерческих помещений. Достаточно нанести один распил моющего средства для поверхностей на сухую или слегка увлажненную салфетку и протереть поверхность – дополнительное высушивание обычно не требуется. Благодаря прочной структуре микрофибры салфетка выдерживает многоразовую стирку и сохраняет высокую эффективность уборки, что делает ее экономичным и надежным выбором для профессиональной уборки и клининга.