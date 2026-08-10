Салфетка для уборки Allice Light Multi T-light, жёлтая, 38x38 см, 20x
Салфетки из микрофибры Kärcher Classic для уборки. Идеально для всех типов грязи и поверхностей. В упаковке 20 штук
Микрофибровая салфетка Kärcher Classic Classic Multi T-light для влажной и сухой уборки поверхностей — универсальное решение для ежедневного профессионального клининга. загрязнений без разводов. Подходит для использования со спрей-методом или bucket-методом, что делает его удобным для уборки офисов, гостиниц, медицинских и коммерческих помещений. Достаточно нанести один распил моющего средства для поверхностей на сухую или слегка увлажненную салфетку и протереть поверхность – дополнительное высушивание обычно не требуется. Благодаря прочной структуре микрофибры салфетка выдерживает многоразовую стирку и сохраняет высокую эффективность уборки, что делает ее экономичным и надежным выбором для профессиональной уборки и клининга.
Спецификации
Технические характеристики
|Использование текстиля
|Многоразовый текстиль
|Материал
|80% полиэстер / 20% полиамид
|Материал текстиля
|Микрофибра
|Температура стирки (°C)
|макс. 90
|Рекомендации по стирке (°C)
|60
|Циклы стирки¹⁾
|прим. 300
|Количество (шт.)
|20
|Вес изделия / Вес на м² (кг)
|0,597
|Масса с упаковкой (кг)
|0,68
|Размеры (Д × Ш) (мм)
|380 x 380
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|¹⁾ При соблюдении рекомендованных температур и использовании подходящих моющих средств. Кроме того, срок службы может значительно сократить использование сушильной машины, особенно при высоких температурах.
Области применения
- Поверхности – влажная уборка