Салфетка красная Velma 38x40 см (20 шт.)

Термоскрепленные нетканые материалы, универсальная ткань, идеальна для вытирания пыли.

Салфетка для ручной чистки поверхностей. Идеально подходит для любых типов грязи и поверхностей.

Спецификации

Технические характеристики

Использование текстиля Многоразовый текстиль
Материал 70% Віскоза / 20% PP / 10% PE
Температура стирки (°C) макс. 60
Циклы стирки¹⁾ прим. 250
Количество (шт.) 20
Вес изделия / Вес на м² (кг) 0,36
Масса с упаковкой (кг) 0,417
Размеры (Д × Ш) (мм) 380 x 400
¹⁾ При соблюдении рекомендованных температур и использовании подходящих моющих средств. Кроме того, срок службы может значительно сократить использование сушильной машины, особенно при высоких температурах.
Области применения
  • Поверхности – влажная уборка
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