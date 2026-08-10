Салфетки из микроволокна Premium, красные, 40 × 40 см, 5 шт
Салфетки из микроволокна, хорошо впитывающие влагу, рассчитаны на длительное использование. Предназначены для ручной очистки поверхностей. Подходят для удаления любых загрязнений с поверхностей всех типов.
Спецификации
Технические характеристики
|Использование текстиля
|Многоразовый текстиль
|Материал
|80% полиэстер / 20% полиамид
|Материал текстиля
|Микрофибра
|Температура стирки (°C)
|макс. 90
|Рекомендации по стирке (°C)
|60
|Циклы стирки¹⁾
|прим. 300
|Количество (шт.)
|5
|Вес изделия / Вес на м² (кг/г/м²)
|0,211 / 250
|Масса с упаковкой (кг)
|0,221
|Размеры (Д × Ш) (мм)
|400 x 400
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|¹⁾ При соблюдении рекомендованных температур и использовании подходящих моющих средств. Кроме того, срок службы может значительно сократить использование сушильной машины, особенно при высоких температурах.
Области применения
- Поверхности – влажная уборка