Салфетки из микроволокна Premium, зелёные, 40 × 40 см, 5 шт

Салфетки из микроволокна, хорошо впитывающие влагу, рассчитаны на длительное использование. Предназначены для ручной очистки поверхностей. Подходят для удаления любых загрязнений с поверхностей всех типов.

Салфетка для ручной чистки поверхностей. Идеально подходит для любого типа грязи и поверхности.

Спецификации

Технические характеристики

Использование текстиля Многоразовый текстиль
Материал 80% полиэстер / 20% полиамид
Материал текстиля Микрофибра
Температура стирки (°C) макс. 90
Рекомендации по стирке (°C) 60
Циклы стирки¹⁾ прим. 300
Количество (шт.) 5
Вес изделия / Вес на м² (кг/г/м²) 0,211 / 250
Масса с упаковкой (кг) 0,221
Размеры (Д × Ш) (мм) 400 x 400
¹⁾ При соблюдении рекомендованных температур и использовании подходящих моющих средств. Кроме того, срок службы может значительно сократить использование сушильной машины, особенно при высоких температурах.
Салфетки из микроволокна Premium, зелёные, 40 × 40 см, 5 шт
Области применения
  • Поверхности – влажная уборка
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Created with AI (artificial intelligence)

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