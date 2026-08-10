Velma, синяя, 38x40 см, 20 шт.
Термоскрепленные нетканые материалы, универсальная ткань, идеальна для вытирания пыли.
Салфетка для ручной чистки поверхностей. Идеально подходит для любых типов грязи и поверхностей.
Спецификации
Технические характеристики
|Использование текстиля
|Многоразовый текстиль
|Материал
|70% Віскоза / 20% PP / 10% PE
|Температура стирки (°C)
|макс. 60
|Циклы стирки¹⁾
|прим. 250
|Количество (шт.)
|20
|Вес изделия / Вес на м² (кг)
|0,36
|Масса с упаковкой (кг)
|0,417
|Размеры (Д × Ш) (мм)
|380 x 400
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|¹⁾ При соблюдении рекомендованных температур и использовании подходящих моющих средств. Кроме того, срок службы может значительно сократить использование сушильной машины, особенно при высоких температурах.
Области применения
- Поверхности – влажная уборка