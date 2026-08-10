Салфетки для уборки Premium из микрофибры Shine синие 38x38см 5x

Салфетка из микрофибры для очищения стекла, зеркал, хромированной стали и других блестящих поверхностей без ворса и разводов. В комплекте 5 салфеток.

Профессиональная салфетка предназначена для очистки стеклянных и зеркальных поверхностей до зеркального блеска. Изготовлена ​​из плотной микрофибры, волокна которой мгновенно разрушают сцепление жировых пятен, следов от пальцев и пыли с поверхностью, надежно запирая грязь внутри ткани. Салфетка дает результат без использования большого количества химии – она работает без образования ворса, нитей, полос и статических разводов. Идеально подходит для мытья окон, автомобильного стекла, зеркал, витрин, хромированной стали и любых других глянцевых или лакированных поверхностей. Материал чрезвычайно долговечен, легко стирается, быстро сохнет и не теряет своих уникальных очистительных свойств после длительного использования. В комплекте 5шт.

Спецификации

Технические характеристики

Программа ПРОДВИНУТЫЙ / STANDARD
Использование текстиля Многоразовый текстиль
Материал текстиля 85% PET / 15% PA
Тип производства Кругловязаный трикотаж
Температура стирки (°C) макс. 60
Рекомендации по стирке (°C) 60
Циклы стирки¹⁾ прим. 500
Количество (шт.) 5
Вес изделия / Вес на м² (кг/г/м²) 0,145 / 215
Размеры (Д × Ш) (мм) 400 x 400
¹⁾ При соблюдении рекомендованных температур и использовании подходящих моющих средств. Кроме того, срок службы может значительно сократить использование сушильной машины, особенно при высоких температурах.

Видео

Области применения
  • Поверхности – мойка стекол
  • Поверхности – влажная уборка
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