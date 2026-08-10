Салфетки для уборки Premium из микрофибры Shine синие 38x38см 5x
Салфетка из микрофибры для очищения стекла, зеркал, хромированной стали и других блестящих поверхностей без ворса и разводов. В комплекте 5 салфеток.
Профессиональная салфетка предназначена для очистки стеклянных и зеркальных поверхностей до зеркального блеска. Изготовлена из плотной микрофибры, волокна которой мгновенно разрушают сцепление жировых пятен, следов от пальцев и пыли с поверхностью, надежно запирая грязь внутри ткани. Салфетка дает результат без использования большого количества химии – она работает без образования ворса, нитей, полос и статических разводов. Идеально подходит для мытья окон, автомобильного стекла, зеркал, витрин, хромированной стали и любых других глянцевых или лакированных поверхностей. Материал чрезвычайно долговечен, легко стирается, быстро сохнет и не теряет своих уникальных очистительных свойств после длительного использования. В комплекте 5шт.
Спецификации
Технические характеристики
|Программа
|ПРОДВИНУТЫЙ / STANDARD
|Использование текстиля
|Многоразовый текстиль
|Материал текстиля
|85% PET / 15% PA
|Тип производства
|Кругловязаный трикотаж
|Температура стирки (°C)
|макс. 60
|Рекомендации по стирке (°C)
|60
|Циклы стирки¹⁾
|прим. 500
|Количество (шт.)
|5
|Вес изделия / Вес на м² (кг/г/м²)
|0,145 / 215
|Размеры (Д × Ш) (мм)
|400 x 400
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|¹⁾ При соблюдении рекомендованных температур и использовании подходящих моющих средств. Кроме того, срок службы может значительно сократить использование сушильной машины, особенно при высоких температурах.
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Области применения
- Поверхности – мойка стекол
- Поверхности – влажная уборка