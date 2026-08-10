Профессиональная салфетка предназначена для очистки стеклянных и зеркальных поверхностей до зеркального блеска. Изготовлена ​​из плотной микрофибры, волокна которой мгновенно разрушают сцепление жировых пятен, следов от пальцев и пыли с поверхностью, надежно запирая грязь внутри ткани. Салфетка дает результат без использования большого количества химии – она работает без образования ворса, нитей, полос и статических разводов. Идеально подходит для мытья окон, автомобильного стекла, зеркал, витрин, хромированной стали и любых других глянцевых или лакированных поверхностей. Материал чрезвычайно долговечен, легко стирается, быстро сохнет и не теряет своих уникальных очистительных свойств после длительного использования. В комплекте 5шт.