Action Pro Dry
Двойное ведро с двумя сливными пробками и отжимным механизмом, однотонное, колеса Ø 80 мм
Двойное ведро с эргономичным отжимным устройством. Идеально подходит для уборки средних и больших площадей, где необходимо промыть швабру.
Особенности и преимущества
Эргономичная конструкция: отжим расположен на повышенном уровне, что уменьшает нагрузку на спину.
С 3-ступенчатой регулировкой уровня влажности мопа.
Спецификации
Технические характеристики
|Материал
|Полипропилен
|Количество (шт.)
|1
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|6,36
|Масса с упаковкой (кг)
|7,841
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|600 x 380 x 970
|Размеры (в упаковке) (мм)
|600 x 380 x 970
Области применения
- Полы – влажная уборка
- Полы в санитарных помещениях – влажная уборка