Action Pro Dry

Двойное ведро с двумя сливными пробками и отжимным механизмом, однотонное, колеса Ø 80 мм

Двойное ведро с эргономичным отжимным устройством. Идеально подходит для уборки средних и больших площадей, где необходимо промыть швабру.

Особенности и преимущества
Эргономичная конструкция: отжим расположен на повышенном уровне, что уменьшает нагрузку на спину.
С 3-ступенчатой регулировкой уровня влажности мопа.
Спецификации

Технические характеристики

Материал Полипропилен
Количество (шт.) 1
Вес (без аксессуаров) (кг) 6,36
Масса с упаковкой (кг) 7,841
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 600 x 380 x 970
Размеры (в упаковке) (мм) 600 x 380 x 970
Области применения
  • Полы – влажная уборка
  • Полы в санитарных помещениях – влажная уборка
Принадлежности
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Created with AI (artificial intelligence)

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