Двухсекционное ведро на колесах 30 л

Тележка с двумя 30-литровыми ведрами, эргономичным отжимом, держателем для швабры и двумя сливами. Обеспечивает отличную уборку за счет разделения раствора чистящего средства и грязной воды.

Благодаря разделению раствора чистящего средства и грязной воды предлагаемая Kärcher тележка с двумя ведрами обеспечивает превосходные результаты мойки полов на объектах средней и большой площади. Две ручки и большие колеса (диаметром 80 мм) позволяют легко перемещать ее и маневрировать в процессе работы. Отжим профессионального качества с оптимальным расположением рычага обеспечивает работу без больших усилий, которой способствуют также сливы в нижней части ведер, исключающие необходимость поднимать их. Гладкие поверхности тележки, изготовленной из долговечного, допускающего переработку и антикоррозионного полипропилена, позволяют без проблем содержать ее в чистоте.

Особенности и преимущества
Эргономичная конструкция
Гигиеничность
Простота в уходе
Спецификации

Технические характеристики

Материал Полипропилен
Количество (шт.) 1
Вес (без аксессуаров) (кг) 5,075
Масса с упаковкой (кг) 6,22
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 580 x 380 x 910
Размеры (в упаковке) (мм) 580 x 380 x 910
Области применения
  • Полы – влажная уборка
  • Полы в санитарных помещениях – влажная уборка
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Created with AI (artificial intelligence)

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