Благодаря разделению раствора чистящего средства и грязной воды предлагаемая Kärcher тележка с двумя ведрами обеспечивает превосходные результаты мойки полов на объектах средней и большой площади. Две ручки и большие колеса (диаметром 80 мм) позволяют легко перемещать ее и маневрировать в процессе работы. Отжим профессионального качества с оптимальным расположением рычага обеспечивает работу без больших усилий, которой способствуют также сливы в нижней части ведер, исключающие необходимость поднимать их. Гладкие поверхности тележки, изготовленной из долговечного, допускающего переработку и антикоррозионного полипропилена, позволяют без проблем содержать ее в чистоте.