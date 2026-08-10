Двухсекционное ведро на колесах 30 л
Тележка с двумя 30-литровыми ведрами, эргономичным отжимом, держателем для швабры и двумя сливами. Обеспечивает отличную уборку за счет разделения раствора чистящего средства и грязной воды.
Благодаря разделению раствора чистящего средства и грязной воды предлагаемая Kärcher тележка с двумя ведрами обеспечивает превосходные результаты мойки полов на объектах средней и большой площади. Две ручки и большие колеса (диаметром 80 мм) позволяют легко перемещать ее и маневрировать в процессе работы. Отжим профессионального качества с оптимальным расположением рычага обеспечивает работу без больших усилий, которой способствуют также сливы в нижней части ведер, исключающие необходимость поднимать их. Гладкие поверхности тележки, изготовленной из долговечного, допускающего переработку и антикоррозионного полипропилена, позволяют без проблем содержать ее в чистоте.
Особенности и преимущества
Эргономичная конструкция
Гигиеничность
Простота в уходе
Спецификации
Технические характеристики
|Материал
|Полипропилен
|Количество (шт.)
|1
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|5,075
|Масса с упаковкой (кг)
|6,22
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|580 x 380 x 910
|Размеры (в упаковке) (мм)
|580 x 380 x 910
Области применения
- Полы – влажная уборка
- Полы в санитарных помещениях – влажная уборка