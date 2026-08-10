Ведро с роликовым отжимом, 15 л
Ведро объемом 15 л с перегородкой, роликовым отжимом для мопов, управляемым педалью, и дугообразной рукояткой.
Превосходное решение для оперативной уборки небольших площадей: простая система, состоящая из 15-литрового ведра с перегородкой и управляемого педалью роликового отжима для мопов. Транспортировку облегчает эргономичная дугообразная рукоятка.
Особенности и преимущества
Эргономичная ручка в форме дуги
- Облегчает подъем и транспортировку тележки.
Легкий и прочный
Спецификации
Технические характеристики
|Материал
|Полипропилен / Сталь, оцинкованная / Нержавеющая сталь
|Количество (шт.)
|1
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|2,83
|Масса с упаковкой (кг)
|3,63
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|460 x 320 x 350
|Размеры (в упаковке) (мм)
|460 x 320 x 350
Области применения
- Полы – влажная уборка
- Полы в санитарных помещениях – влажная уборка