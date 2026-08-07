FM Expert 100/ W – большая уборочная тележка открытой конструкции, предназначенная для эффективного решения масштабных задач уборки. Она оснащена двухведерной системой с универсальным отжимом. В случае удаления ведер и отжима вместо них может быть размещена уборочная техника. Модуль для сбора мусора регулируется по высоте и может оснащаться мусорными мешками разных размеров. Уборочный инвентарь размещается в четырех 6-литровых ведрах и может распределяться по областям применения. Кроме того, предусмотрен съемный 16-литровый выдвижной ящик для укладки другого инвентаря. Входящие в комплект поставки крепления Toolflex обеспечивают перевозку швабр, щипцов для крупного мусора и т. п. На крюке можно закрепить предупреждающий знак или аппарат WVP 10 Adv. Крюк и крепления Toolflex могут устанавливаться с наружных сторон тележки FlexoMate в разных положениях.