Trolley Open 1
Большая уборочная тележка FM Expert 100/ W с двухведерной системой – лучшее решение для выполнения масштабных и ответственных уборочных работ.
FM Expert 100/ W – большая уборочная тележка открытой конструкции, предназначенная для эффективного решения масштабных задач уборки. Она оснащена двухведерной системой с универсальным отжимом. В случае удаления ведер и отжима вместо них может быть размещена уборочная техника. Модуль для сбора мусора регулируется по высоте и может оснащаться мусорными мешками разных размеров. Уборочный инвентарь размещается в четырех 6-литровых ведрах и может распределяться по областям применения. Кроме того, предусмотрен съемный 16-литровый выдвижной ящик для укладки другого инвентаря. Входящие в комплект поставки крепления Toolflex обеспечивают перевозку швабр, щипцов для крупного мусора и т. п. На крюке можно закрепить предупреждающий знак или аппарат WVP 10 Adv. Крюк и крепления Toolflex могут устанавливаться с наружных сторон тележки FlexoMate в разных положениях.
Особенности и преимущества
Держатель для мусорного мешка с углом наклона 30° для легкой утилизации мусора
Выдвижной ящик объемом 16 л переставляется по высоте и доступен с обеих сторон
Крепления Toolflex с наружных сторон для перевозки уборочного инвентаря
Спецификации
Технические характеристики
|Программа
|STANDARD
|Цвет
|антрацит
|Количество (шт.)
|1
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|28,5
|Масса с упаковкой (кг)
|32,2
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1518 x 653 x 1020
|Размеры (в упаковке) (мм)
|1100 x 600 x 750
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