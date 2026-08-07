Trolley Open 1

Большая уборочная тележка FM Expert 100/ W с двухведерной системой – лучшее решение для выполнения масштабных и ответственных уборочных работ.

FM Expert 100/ W – большая уборочная тележка открытой конструкции, предназначенная для эффективного решения масштабных задач уборки. Она оснащена двухведерной системой с универсальным отжимом. В случае удаления ведер и отжима вместо них может быть размещена уборочная техника. Модуль для сбора мусора регулируется по высоте и может оснащаться мусорными мешками разных размеров. Уборочный инвентарь размещается в четырех 6-литровых ведрах и может распределяться по областям применения. Кроме того, предусмотрен съемный 16-литровый выдвижной ящик для укладки другого инвентаря. Входящие в комплект поставки крепления Toolflex обеспечивают перевозку швабр, щипцов для крупного мусора и т. п. На крюке можно закрепить предупреждающий знак или аппарат WVP 10 Adv. Крюк и крепления Toolflex могут устанавливаться с наружных сторон тележки FlexoMate в разных положениях.

Особенности и преимущества
Держатель для мусорного мешка с углом наклона 30° для легкой утилизации мусора
Выдвижной ящик объемом 16 л переставляется по высоте и доступен с обеих сторон
Крепления Toolflex с наружных сторон для перевозки уборочного инвентаря
Спецификации

Технические характеристики

Программа STANDARD
Цвет антрацит
Количество (шт.) 1
Вес (без аксессуаров) (кг) 28,5
Масса с упаковкой (кг) 32,2
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 1518 x 653 x 1020
Размеры (в упаковке) (мм) 1100 x 600 x 750

Видео

Принадлежности
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова