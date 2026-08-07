Trolley Open 2

борочная тележка средних размеров FM Expert 50/ P предназначена для уборки с использованием предварительно увлажненного текстиля. Подвесные ведра и панели легко снимаются для уменьшения пространства, занимаемого тележкой при хранении.

Относительно компактная уборочная тележка открытой конструкции FM Expert 50/ P прекрасно подходит для уборки с использованием предварительно увлажненного текстиля. Модуль для сбора мусора может устанавливаться на разной высоте и снабжаться мусорными мешками разных размеров. Для хранения уборочного инвентаря предусмотрены 4 практичных 6-литровых ведра, которые позволяют распределить его по участкам применения. Пространство для размещения дополнительного инвентаря предоставляет съемный 16-литровый выдвижной ящик. Его использование позволяет сократить пути перемещения в процессе уборки. Кроме того, в комплект поставки входят крепления FlexoLink для перевозки швабр, щипцов для крупного мусора и другого полезного инвентаря. Крепление FlexoLink XL подходит для перевозки предупреждающего знака или аппарата WVP 10 Adv. Как крепления Toolflex, так и крюк могут устанавливаться в разных местах тележки FlexoMate с ее наружной стороны. Для компактного хранения тележки подвесные ведра и панели легко снимаются.

Особенности и преимущества
Держатель для мусорного мешка с углом наклона 30° для легкой утилизации мусора
Выдвижной ящик объемом 16 л переставляется по высоте и доступен с обеих сторон
Компактные размеры тележки обеспечивают высокую маневренность и удобство хранения.
Крепления Toolflex с наружных сторон для перевозки уборочного инвентаря
Спецификации

Технические характеристики

Программа ПРОДВИНУТЫЙ
Цвет антрацит
Количество (шт.) 1
Вес (без аксессуаров) (кг) 23,5
Масса с упаковкой (кг) 26,68
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 1210 x 663 x 1200
Размеры (в упаковке) (мм) 910 x 580 x 440

Видео

Принадлежности
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Created with AI (artificial intelligence)

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