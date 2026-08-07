Относительно компактная уборочная тележка открытой конструкции FM Expert 50/ P прекрасно подходит для уборки с использованием предварительно увлажненного текстиля. Модуль для сбора мусора может устанавливаться на разной высоте и снабжаться мусорными мешками разных размеров. Для хранения уборочного инвентаря предусмотрены 4 практичных 6-литровых ведра, которые позволяют распределить его по участкам применения. Пространство для размещения дополнительного инвентаря предоставляет съемный 16-литровый выдвижной ящик. Его использование позволяет сократить пути перемещения в процессе уборки. Кроме того, в комплект поставки входят крепления FlexoLink для перевозки швабр, щипцов для крупного мусора и другого полезного инвентаря. Крепление FlexoLink XL подходит для перевозки предупреждающего знака или аппарата WVP 10 Adv. Как крепления Toolflex, так и крюк могут устанавливаться в разных местах тележки FlexoMate с ее наружной стороны. Для компактного хранения тележки подвесные ведра и панели легко снимаются.