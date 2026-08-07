Trolley Open 3
Большая уборочная тележка FM Expert 100/ M предназначена для комбинирования ручной и механизированной уборки. На ней достаточно места для аппарата, используемого для сухой или влажной уборки. Предусмотрены и ведра объемом 12 л для ручной уборки.
FM Expert 100/ M – большая уборочная тележка открытой конструкции. Она подходит как для ручной уборки с использованием предварительно увлажненного текстиля, так и для механизированной влажной или сухой уборки при помощи соответствующей техники. На тележке достаточно места для удобного размещения аппарата BR 30/1 Bp или T 9/1 Bp. Модуль для сбора мусора может устанавливаться на разной высоте и снабжаться мусорными мешками разных размеров. В 4 практичных 6-литровых ведрах можно надежно хранить уборочный инвентарь с его разделением по областям применения. Для перевозки дополнительного уборочного инвентаря предусмотрен съемный выдвижной ящик объемом 16 л. Входящие в комплект поставки крепления FlexoLink, обеспечивающие перевозку швабр, щипцов для крупного мусора и т. п., могут произвольно устанавливаться с наружных сторон тележки FlexoMate. Для закрепления предупреждающего знака или аппарата WVP 10 Adv используется специальный крюк.
Особенности и преимущества
Держатель для мусорного мешка с углом наклона 30° для легкой утилизации мусора
Перевозка уборочной техники (BR 30/1 Bp, T 9/1 Bp) ускоряет уборку на 15 %
Выдвижной ящик объемом 16 л переставляется по высоте и доступен с обеих сторон
Крепления Toolflex с наружных сторон для перевозки уборочного инвентаря
Спецификации
Технические характеристики
|Программа
|ПРОДВИНУТЫЙ
|Цвет
|антрацит
|Количество (шт.)
|1
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|25
|Масса с упаковкой (кг)
|52,2
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1780 x 563 x 1020
|Размеры (в упаковке) (мм)
|1200 x 800 x 780
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