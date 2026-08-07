FM Expert 100/ M – большая уборочная тележка открытой конструкции. Она подходит как для ручной уборки с использованием предварительно увлажненного текстиля, так и для механизированной влажной или сухой уборки при помощи соответствующей техники. На тележке достаточно места для удобного размещения аппарата BR 30/1 Bp или T 9/1 Bp. Модуль для сбора мусора может устанавливаться на разной высоте и снабжаться мусорными мешками разных размеров. В 4 практичных 6-литровых ведрах можно надежно хранить уборочный инвентарь с его разделением по областям применения. Для перевозки дополнительного уборочного инвентаря предусмотрен съемный выдвижной ящик объемом 16 л. Входящие в комплект поставки крепления FlexoLink, обеспечивающие перевозку швабр, щипцов для крупного мусора и т. п., могут произвольно устанавливаться с наружных сторон тележки FlexoMate. Для закрепления предупреждающего знака или аппарата WVP 10 Adv используется специальный крюк.