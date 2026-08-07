Trolley Closed 1

Большая уборочная тележка FM ExpertPro 100/ W с двухведерной системой и универсальным отжимом снабжена удобным модулем для сбора мусора и закрытой центральной секцией для надежного хранения уборочного инвентаря.

Большая уборочная тележка FM ExpertPro 100/ W с двухведерной системой и универсальным отжимом оптимально подходит для экономичной уборки. Удобный модуль для сбора мусора регулируется по высоте и позволяет использовать мусорные мешки разных размеров. Панель для закрепления мусорных мешков легко снимается, а держатель складывается для экономии места при хранении. В четырех 6-литровых ведрах может храниться уборочный инвентарь, распределенный по цветам для применения на разных участках. Практичным дополнением является съемный 16-литровый выдвижной ящик для хранения инвентаря. Входящие в комплект поставки крепления Toolflex обеспечивают перевозку швабр, щипцов для крупного мусора и т. п. На крюке можно закрепить предупреждающий знак или аппарат WVP 10 Adv. Крюк и крепления Toolflex могут устанавливаться с наружных сторон тележки FlexoMate в разных положениях. Благодаря эффективным тормозам на 2 колесах тележку можно устойчиво установить даже на неровном полу. Дверцы и боковые стенки тележки могут снабжаться индивидуальными наклейками. Открываемые нажатием дверцы переставляются под правшей или левшей.

Особенности и преимущества
Держатель для мусорного мешка с углом наклона 30° для легкой утилизации мусора
Закрытая со всех сторон конструкция оптимальна для уборки на объектах с повышенными требованиями гигиены
Тормоза на 2 колесах надежно удерживают тележку даже на неровном полу
Крепления Toolflex с наружных сторон для перевозки уборочного инвентаря
Интуитивно понятная система открывания нажатием позволяет легко открывать дверцы
Спецификации

Технические характеристики

Программа STANDARD
Цвет антрацит
Количество (шт.) 1
Вес (без аксессуаров) (кг) 35
Масса с упаковкой (кг) 39,82
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 1518 x 650 x 1021
Размеры (в упаковке) (мм) 1100 x 595 x 740

Оснащение

  • Закрытая тележка с дверцами

Видео

Принадлежности
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова