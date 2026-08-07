Trolley Closed 1
Большая уборочная тележка FM ExpertPro 100/ W с двухведерной системой и универсальным отжимом снабжена удобным модулем для сбора мусора и закрытой центральной секцией для надежного хранения уборочного инвентаря.
Большая уборочная тележка FM ExpertPro 100/ W с двухведерной системой и универсальным отжимом оптимально подходит для экономичной уборки. Удобный модуль для сбора мусора регулируется по высоте и позволяет использовать мусорные мешки разных размеров. Панель для закрепления мусорных мешков легко снимается, а держатель складывается для экономии места при хранении. В четырех 6-литровых ведрах может храниться уборочный инвентарь, распределенный по цветам для применения на разных участках. Практичным дополнением является съемный 16-литровый выдвижной ящик для хранения инвентаря. Входящие в комплект поставки крепления Toolflex обеспечивают перевозку швабр, щипцов для крупного мусора и т. п. На крюке можно закрепить предупреждающий знак или аппарат WVP 10 Adv. Крюк и крепления Toolflex могут устанавливаться с наружных сторон тележки FlexoMate в разных положениях. Благодаря эффективным тормозам на 2 колесах тележку можно устойчиво установить даже на неровном полу. Дверцы и боковые стенки тележки могут снабжаться индивидуальными наклейками. Открываемые нажатием дверцы переставляются под правшей или левшей.
Особенности и преимущества
Держатель для мусорного мешка с углом наклона 30° для легкой утилизации мусора
Закрытая со всех сторон конструкция оптимальна для уборки на объектах с повышенными требованиями гигиены
Тормоза на 2 колесах надежно удерживают тележку даже на неровном полу
Крепления Toolflex с наружных сторон для перевозки уборочного инвентаря
Интуитивно понятная система открывания нажатием позволяет легко открывать дверцы
Спецификации
Технические характеристики
|Программа
|STANDARD
|Цвет
|антрацит
|Количество (шт.)
|1
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|35
|Масса с упаковкой (кг)
|39,82
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1518 x 650 x 1021
|Размеры (в упаковке) (мм)
|1100 x 595 x 740
Оснащение
- Закрытая тележка с дверцами
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