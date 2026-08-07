Большая уборочная тележка FM ExpertPro 100/ W с двухведерной системой и универсальным отжимом оптимально подходит для экономичной уборки. Удобный модуль для сбора мусора регулируется по высоте и позволяет использовать мусорные мешки разных размеров. Панель для закрепления мусорных мешков легко снимается, а держатель складывается для экономии места при хранении. В четырех 6-литровых ведрах может храниться уборочный инвентарь, распределенный по цветам для применения на разных участках. Практичным дополнением является съемный 16-литровый выдвижной ящик для хранения инвентаря. Входящие в комплект поставки крепления Toolflex обеспечивают перевозку швабр, щипцов для крупного мусора и т. п. На крюке можно закрепить предупреждающий знак или аппарат WVP 10 Adv. Крюк и крепления Toolflex могут устанавливаться с наружных сторон тележки FlexoMate в разных положениях. Благодаря эффективным тормозам на 2 колесах тележку можно устойчиво установить даже на неровном полу. Дверцы и боковые стенки тележки могут снабжаться индивидуальными наклейками. Открываемые нажатием дверцы переставляются под правшей или левшей.