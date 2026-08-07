Благодаря закрытой конструкции компактная уборочная тележка FM ExpertPro 50/ P прекрасно подходит для выполнения работ на объектах с повышенными требованиями гигиены. Она может также использоваться для эффективной уборки при помощи предварительно увлажненного текстиля. В двух 6-литровых ведрах может храниться инвентарь, распределенный по участкам применения. Кроме того, тележка оснащена практичным съемным 16-литровым выдвижным ящиком для дополнительного инвентаря. Входящие в комплект поставки крепления Toolflex предназначены для перевозки швабр, щипцов для крупного мусора и т. п. инвентаря, а крюк – для закрепления предупреждающего знака или аппарата WVP 10 Adv. Как крепления Toolflex, так и крюк могут устанавливаться в разных местах тележки FlexoMate с ее наружных сторон. Два колеса оснащены тормозами, надежно удерживающими тележку на наклонном полу. Регулируемая по высоте рукоятка FlexoGrip уменьшает нагрузку на руки и плечи, возникающие при перемещении тележки. Дверцы и боковые стенки тележки могут снабжаться индивидуальными наклейками. Открываемые нажатием дверцы переставляются под правшей или левшей.