Trolley Closed 2
Компактная уборочная тележка FM ExpertPro 50/ P пригодна для уборки с использованием предварительно увлажненного текстиля. Она оснащена закрытой секцией с отделениями для ведер, сбора мусора и размещения уборочной техники и чистящих средств.
Благодаря закрытой конструкции компактная уборочная тележка FM ExpertPro 50/ P прекрасно подходит для выполнения работ на объектах с повышенными требованиями гигиены. Она может также использоваться для эффективной уборки при помощи предварительно увлажненного текстиля. В двух 6-литровых ведрах может храниться инвентарь, распределенный по участкам применения. Кроме того, тележка оснащена практичным съемным 16-литровым выдвижным ящиком для дополнительного инвентаря. Входящие в комплект поставки крепления Toolflex предназначены для перевозки швабр, щипцов для крупного мусора и т. п. инвентаря, а крюк – для закрепления предупреждающего знака или аппарата WVP 10 Adv. Как крепления Toolflex, так и крюк могут устанавливаться в разных местах тележки FlexoMate с ее наружных сторон. Два колеса оснащены тормозами, надежно удерживающими тележку на наклонном полу. Регулируемая по высоте рукоятка FlexoGrip уменьшает нагрузку на руки и плечи, возникающие при перемещении тележки. Дверцы и боковые стенки тележки могут снабжаться индивидуальными наклейками. Открываемые нажатием дверцы переставляются под правшей или левшей.
Особенности и преимущества
FlexoGrip: эргономичная, регулируемая по высоте рукоятка, уменьшающая нагрузку на плечи и запястья
Закрытая со всех сторон конструкция оптимальна для уборки на объектах с повышенными требованиями гигиены
Тормоза на 2 колесах надежно удерживают тележку даже на неровном полу
Крепления Toolflex с наружных сторон для перевозки уборочного инвентаря
Компактные размеры тележки обеспечивают высокую маневренность и удобство хранения.
Интуитивно понятная система открывания нажатием позволяет легко открывать дверцы
Спецификации
Технические характеристики
|Программа
|ПРОДВИНУТЫЙ
|Цвет
|антрацит
|Количество (шт.)
|1
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|28,203
|Масса с упаковкой (кг)
|35,6
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1051 x 564 x 1230
|Размеры (в упаковке) (мм)
|1120 x 580 x 500
Оснащение
- Закрытая тележка с дверцами
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