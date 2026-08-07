Trolley Closed 7

Уборочная тележка средних размеров FM ExpertPro 50/ S предназначена для уборки по методу разбрызгивания и снабжена удобным модулем для сбора мусора. В ее закрытой центральной секции могут храниться уборочная техника и чистящие средства.

Уборочная тележка средних размеров FM ExpertPro 50/ S имеет закрытую конструкцию и прекрасно подходит для уборки по методу разбрызгивания чистящих средств. Легко доступный снаружи модуль для сбора мусора может устанавливаться на разной высоте и снабжаться мусорными мешками разных размеров. В двух 6-литровых ведрах может храниться уборочный инвентарь, распределенный по цветам в зависимости от области применения (в комплект поставки входят по одному ведру синего и красного цвета). Для перевозки дополнительного оборудования предусмотрены два съемных выдвижных ящика объемом по 16 л. Входящие в комплект поставки крепления Toolflex обеспечивают перевозку швабр, щипцов для крупного мусора и т. п. Они могут произвольно устанавливаться с наружных сторон тележки FlexoMate. Крепление FlexoLink XL предназначено для перевозки предупреждающего знака или аппарата WVP 10 Adv. 2 колеса снабжены тормозами, надежно удерживающими тележку на неровном полу. Эргономичные, регулируемые по высоте рукоятки FlexoGrip уменьшают нагрузку на руки и плечи, возникающие при перемещении тележки. Открываемые нажатием дверцы могут устанавливаться в положениях, удобных для правшей или левшей.

Особенности и преимущества
FlexoGrip: эргономичная, регулируемая по высоте рукоятка, уменьшающая нагрузку на плечи и запястья
Держатель для мусорного мешка с углом наклона 30° для легкой утилизации мусора
Закрытая со всех сторон конструкция оптимальна для уборки на объектах с повышенными требованиями гигиены
Тормоза на 2 колесах надежно удерживают тележку даже на неровном полу
Крепления Toolflex с наружных сторон для перевозки уборочного инвентаря
Компактные размеры тележки обеспечивают высокую маневренность и удобство хранения.
Интуитивно понятная система открывания нажатием позволяет легко открывать дверцы
Спецификации

Технические характеристики

Программа ПРОДВИНУТЫЙ / STANDARD
Цвет антрацит
Количество (шт.) 1
Вес (без аксессуаров) (кг) 28,955
Масса с упаковкой (кг) 56,1
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 1271 x 563 x 1061
Размеры (в упаковке) (мм) 1200 x 800 x 860

Оснащение

  • Закрытая тележка с дверцами

Видео

Принадлежности
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Created with AI (artificial intelligence)

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