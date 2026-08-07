Уборочная тележка средних размеров FM ExpertPro 50/ S имеет закрытую конструкцию и прекрасно подходит для уборки по методу разбрызгивания чистящих средств. Легко доступный снаружи модуль для сбора мусора может устанавливаться на разной высоте и снабжаться мусорными мешками разных размеров. В двух 6-литровых ведрах может храниться уборочный инвентарь, распределенный по цветам в зависимости от области применения (в комплект поставки входят по одному ведру синего и красного цвета). Для перевозки дополнительного оборудования предусмотрены два съемных выдвижных ящика объемом по 16 л. Входящие в комплект поставки крепления Toolflex обеспечивают перевозку швабр, щипцов для крупного мусора и т. п. Они могут произвольно устанавливаться с наружных сторон тележки FlexoMate. Крепление FlexoLink XL предназначено для перевозки предупреждающего знака или аппарата WVP 10 Adv. 2 колеса снабжены тормозами, надежно удерживающими тележку на неровном полу. Эргономичные, регулируемые по высоте рукоятки FlexoGrip уменьшают нагрузку на руки и плечи, возникающие при перемещении тележки. Открываемые нажатием дверцы могут устанавливаться в положениях, удобных для правшей или левшей.