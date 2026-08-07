Компактная уборочная тележка открытого типа прекрасно подходит для ручной уборки с использованием предварительно увлажненных мопов. Модуль для сбора мусора регулируется по высоте и позволяет использовать мусорные мешки разных размеров. В обоих 6-литровых ведрах может надежно храниться уборочный инвентарь, распределенный по местам применения (синего цвета для обычных участков и красного – для участков с повышенными требованиями гигиены, например ванных и туалетов). Входящие в комплект поставки крепления FlexoLink обеспечивают перевозку швабр, щипцов для крупного мусора и прочего инвентаря. На крюке можно закрепить предупреждающий знак или аппарат WVP 10 Adv. Крюк и крепления Toolflex могут устанавливаться с внутренних сторон тележки FlexoMate в разных положениях.