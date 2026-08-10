Пад черный 25 см
Черный абразивный пад для удаления сложных загрязнений с полов и неделикатных поверхностей. Для удобства рекомендуется использовать с поддержателем.
Профессиональный падение, обладающий максимальным уровнем обратности. Этот пад создан специально для решения сложных клининговых задач: радикального удаления устаревших слоев грязи, глубоких масляных и жировых автомобильных пятен, следов от шин на паркингах, остатков строительных растворов, цемента, эпоксидной смолы и старых защитных полимерных покрытий. Пад предназначен исключительно для нежных и твердых поверхностей, устойчивых к механическому истиранию (бетон, грубый камень, промышленные наливные полы). Высокая концентрация абразивных частиц по всей структуре гарантирует стабильную эффективность работы. Для ручной очистки углов и труднодоступных мест рекомендуется использовать вместе с поддержателем Kärcher.
Спецификации
Технические характеристики
|Тип загрязнения
|Сильно въевшаяся грязь
|Материал
|Полиамид / PET
|Уровень загрязнения
|Высота
|Количество (шт.)
|1
|Масса продукта (кг)
|0,042
|Масса с упаковкой (кг)
|0,057
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|250 / 120 / 15
|Размеры (в упаковке) (мм)
|250 / 120 / 36
Области применения
- Полы – влажная уборка
- Полы в санитарных помещениях – влажная уборка