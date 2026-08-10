Пад черный 25 см

Черный абразивный пад для удаления сложных загрязнений с полов и неделикатных поверхностей. Для удобства рекомендуется использовать с поддержателем.

Профессиональный падение, обладающий максимальным уровнем обратности. Этот пад создан специально для решения сложных клининговых задач: радикального удаления устаревших слоев грязи, глубоких масляных и жировых автомобильных пятен, следов от шин на паркингах, остатков строительных растворов, цемента, эпоксидной смолы и старых защитных полимерных покрытий. Пад предназначен исключительно для нежных и твердых поверхностей, устойчивых к механическому истиранию (бетон, грубый камень, промышленные наливные полы). Высокая концентрация абразивных частиц по всей структуре гарантирует стабильную эффективность работы. Для ручной очистки углов и труднодоступных мест рекомендуется использовать вместе с поддержателем Kärcher.

Спецификации

Технические характеристики

Тип загрязнения Сильно въевшаяся грязь
Материал Полиамид / PET
Уровень загрязнения Высота
Количество (шт.) 1
Масса продукта (кг) 0,042
Масса с упаковкой (кг) 0,057
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 250 / 120 / 15
Размеры (в упаковке) (мм) 250 / 120 / 36
Пад черный 25 см
Области применения
  • Полы – влажная уборка
  • Полы в санитарных помещениях – влажная уборка
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Created with AI (artificial intelligence)

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