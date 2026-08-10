Пад коричневый 25см
Коричневый абразивный пад средней жесткости для удаления грязи из нетекстильных полов и других твердых поверхностей. Для удобства рекомендуется использовать с поддержателем.
Пад средней жесткости, разработанный для интенсивной очистки и реставрации твердых напольных покрытий. Коричневый пад имеет оптимальный уровень абразивности, позволяющий эффективно удалять глубокие загрязнения, устаревшие защитные мастики, слои старого воска, а также сильные масляные или жировые пятна из нетекстильных полов (бетон, камень, линолеум, ПВХ). Он помогает подготовить поверхность для нанесения новых защитных лаков или полимеров. Благодаря равномерному распределению абразивных зерен по всей толщине материала, пад сохраняет высокую эффективность в течение всего срока службы. Для ручной обработки углов, ступеней и труднодоступных зон рекомендуется использовать его в сочетании с эргономичным поддержателем Kärcher.
Спецификации
Технические характеристики
|Тип загрязнения
|Сильно въевшаяся грязь
|Материал
|Полиамид / PET
|Уровень загрязнения
|От средней до высокой
|Количество (шт.)
|1
|Масса продукта (кг)
|0,054
|Масса с упаковкой (кг)
|0,069
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|250 / 120 / 15
|Размеры (в упаковке) (мм)
|250 / 120 / 15
Области применения
- Полы – влажная уборка
- Полы в санитарных помещениях – влажная уборка