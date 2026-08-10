Пад, зелёный
Зелёный уборочный пад универсального назначения предназначен для интенсивной очистки полов и других поверхностей.
Зелёный пад с высокой абразивностью подходит для общего и поддерживающего очищения любых поверхностей, устойчивых к механическим воздействиям. Благодаря своей компактности он идеально подходит для интенсивной уборки напольных покрытий и других поверхностей, недоступных для механизированной обработки. Для уборки полов рекомендуется использовать его в сочетании с нашим соответствующим шарнирным держателем и ручкой, а для очистки других поверхностей — с ручным держателем падов.
Спецификации
Технические характеристики
|Тип загрязнения
|Сильно въевшаяся грязь
|Материал
|ПЭТ/ПА
|Уровень загрязнения
|Низкий до среднего
|Количество (шт.)
|1
|Масса продукта (кг)
|0,05
|Масса с упаковкой (кг)
|0,066
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|250 / 120 / 20
|Размеры (в упаковке) (мм)
|250 / 120 / 20
Области применения
- Полы – влажная уборка
- Полы в санитарных помещениях – влажная уборка
- Поверхности – влажная уборка