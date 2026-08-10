Ручной держатель падов

Ручной падодержатель Kärcher для абразивных падов. Идеально подходит для интенсивной механической чистки полов и поверхностей.

Решение для интенсивной механической очистки напольных покрытий и других поверхностей, недоступных для механизированной уборки. Долговечный держатель, изготовленный из высококачественного полимерного материала, обладает высокой стойкостью ко всем распространённым чистящим средствам и не повреждает обрабатываемые поверхности. Эргономичная ручка исключает переутомление при работе с любыми видами падов.

Спецификации

Технические характеристики

Материал Полипропилен
Количество (шт.) 1
Масса продукта (кг) 0,234
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 230 / 100 / 65
Ручной держатель падов

Видео

Области применения
  • Полы – влажная уборка
  • Полы в санитарных помещениях – влажная уборка
  • Поверхности – влажная уборка
Принадлежности
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