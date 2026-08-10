Предупреждающий знак Универсальный

Универсальный предупреждающий знак с понятными пиктограммами на обеих сторонах для предупреждения о риске скольжения. Для повышения безопасности во время уборки.

Разработанный для повышения безопасности и предотвращения несчастных случаев во время уборки для третьих лиц: универсальный двусторонний предупреждающий знак от Kärcher, который можно использовать независимо от языкового барьера. Понятные пиктограммы на обеих сторонах предупреждают о риске скольжения во время уборки. Предупреждающий знак желтого цвета для максимальной видимости, складывается для экономии места при хранении и легко устанавливается. Встроенный крючок и фиксирующий зажим обеспечивают быстрое и легкое крепление его к уборочной тележке для безопасной транспортировки. Гладкая поверхность легко чистится и поддерживается в чистоте по мере необходимости.

Спецификации

Технические характеристики

Материал Полипропилен
Количество (шт.) 1
Масса продукта (кг) 0,7
Масса с упаковкой (кг) 0,755
Размеры (Д × Ш) (мм) 500 x 230
Размеры (в упаковке) (мм) 500 x 230 x 600
Предупреждающий знак Универсальный

Видео

Области применения
  • Полы – влажная уборка
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Created with AI (artificial intelligence)

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