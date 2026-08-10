Разработанный для повышения безопасности и предотвращения несчастных случаев во время уборки для третьих лиц: универсальный двусторонний предупреждающий знак от Kärcher, который можно использовать независимо от языкового барьера. Понятные пиктограммы на обеих сторонах предупреждают о риске скольжения во время уборки. Предупреждающий знак желтого цвета для максимальной видимости, складывается для экономии места при хранении и легко устанавливается. Встроенный крючок и фиксирующий зажим обеспечивают быстрое и легкое крепление его к уборочной тележке для безопасной транспортировки. Гладкая поверхность легко чистится и поддерживается в чистоте по мере необходимости.