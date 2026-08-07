Подметально-уборочная коммунальная машина MCM 600

Подметально-уборочная машина MCM 600 позволяет решать любые задачи уборки в промышленности и коммунальном хозяйстве – в тех случаях, когда требуется высокая производительность без пыли.

Как на улицах городов и пригородных районов, так и на территориях цементных заводов, металлургических, горнодобывающих и прочих промышленных предприятий: наша подметально-уборочная машина MCM 600 является лучшим решением для самых сложных задач уборки. Комбинированная система с узлами механического сбора крупного мусора, всасывания легкого мусора и фильтрации пыли обеспечивает высокую производительность уборки без запыления окружающего пространства. При этом система фильтрации в виде группы фильтров из полиэфирного материала гарантирует надежное задержание мелких частиц пыли (вплоть до относящихся к категории PM1). Эффективной уборке способствуют также синхронизированное рулевое управление колесами обеих осей, повышающее маневренность машины и обеспечивающее максимально аккуратное подметание даже при поворотах или объезде препятствий. Качество уборки повышает и запатентованная гидравлическая система CDS (Clever Detective System), автоматически регулирующая усилие прижима центральной щетки. При этом панель управления с цветным дисплеем и функциональные клавиши, находящиеся рядом с рулевым колесом, обеспечивают легкое управление машиной, а ее просторная кабина, позволяющая перевозить трёх пассажиров, отвечает самым высоким стандартам эргономичности и безопасности.

Особенности и преимущества
Синхронизированное управление всеми колесами
  • Аккуратное подметание на поворотах и при объезде препятствий благодаря высочайшей маневренности.
Эргономичная кабина с высоким уровнем комфорта
  • Максимальный контроль при выполнении любых работ и превосходные ходовые качества.
  • 3-местная кабина с удобным входом и выходом благодаря отсутствию центрального туннеля.
  • Соответствие высочайшим стандартам эргономичности, безопасности и комфорта.
Запатентованная гидравлическая система
  • Для автоматического регулирования усилия прижима центральной щетки к грунту.
  • Обеспечивает постоянное давление прижима щетки вне зависимости от свойств очищаемой поверхности.
  • Гарантирует высокое качество уборки и минимальный износ щетины.
Легкое управление всеми функциями движения и уборки
  • Удобная панель управления с цветным дисплеем и функциональными клавишами, расположенными рядом с рулевым колесом.
  • Эргономичные элементы управления и интуитивно понятные графические обозначения обеспечивают быстрое освоение машины.
Гидростатический привод с электронным управлением и системой контроля нагрузки Load-Sensing
  • Оптимизация соотношения мощности и расхода топлива при любых условиях эксплуатации.
  • Экономичный режим для дополнительной экономии топлива (до 25 %).
Спецификации

Технические характеристики

Тип привода Дизель
Производитель двигателя VM
Рабочий объем (см³) 4500
Цилиндр 6
Скорость движения (км/ч) 40
Рабочая ширина с 2 боковыми щетками (мм) 2400
Рабочая ширина с 3 боковыми щетками ( ) 3550
Бункер (л) 6000
Объем бака для чистой воды (л) 500
Колесная база ( ) 3230
Полная нормативная масса (кг) 13000
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 5450 x 2155 x 2920

Оснащение

  • Сажевый фильтр
  • Рулевой механизм с усилителем
  • Комфортабельное сиденье
  • Отопление и кондиционирование воздуха
  • Отопитель
  • Частота вращения боковой щетки (регулируемая)
Подметально-уборочная коммунальная машина MCM 600
Подметально-уборочная коммунальная машина MCM 600

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