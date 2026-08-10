Поломоечная машина B 200 RBpDOSE+240AhWet+Rins+D90+Squeegee
Поломоечная машина B 200 R Bp способна очищать 5400 м² в час. Машина с дисковой щеткой и рабочей шириной 90 см оснащена батареей емкостью 240 Ач и зарядным устройством.
Оснащенная новейшей мощной алюминиевой всасывающей балкой, дисковой щёточной головой с рабочей шириной 90 см и системой дозирования DOSE для экономного расхода ресурсов, наша компактная поломоечная машина B 200 R Bp с сиденьем для оператора впечатляет отличными результатами уборки. Она также чрезвычайно проста и безопасна в использовании. Среди прочего, это достигается благодаря большому цветному дисплею с 30 языками и запатентованной системе ключей KIK, которая позволяет назначать различные права доступа для разных пользователей, исключая ошибки оператора. Машина также оснащена системой для быстрого заполнения 200-литрового бака для чистой воды и автоматической системой промывки бака для грязной воды, что упрощает его очистку. Встроенное зарядное устройство облегчает зарядку мощной батареи емкостью 240 Ач. Встроенные фары видимые и днём, а так-же B 200 R Bp оснащена стальной рамой защищающей от ударов для предотвращения повреждений.
Особенности и преимущества
Прочная всасывающая балка из литого алюминия
Головка щетки с дисковой системой
Инновационная система KIK
Энергосберегающий режим eco!efficiency
С системой для дозировочного устройства моющего средства "DOSE"
Запатентованная система промывки бака
Панель управления с большим цветным дисплеем
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|Батарея
|Привод ходовой части
|Тяговый двигатель
|Рабочая ширина щеток (мм)
|900
|Ширина всасывающей балки (мм)
|1180
|Объем баков для чистой / грязной воды (л)
|200 / 200
|Теор. производительность по площади (м²/ч)
|5100
|Тип батареи
|Малообслуживаемая
|Батарея (В/Ач)
|36 / 240
|Время работы от комплекта батарей (ч)
|макс. 5
|Время заряда батареи (ч)
|прим. 11
|Напряжение (подключение зарядного устройства к сети) (В)
|100 - 240
|Частота (подключение зарядного устройства к сети) (Гц)
|50
|Преодолеваемый подъем (%)
|10
|Частота вращения щетки (об/мин)
|180 - 1300
|Давление прижима щетки (кг)
|94
|Расход воды (л/мин)
|макс. 7
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|67
|Потребляемая мощность (Вт)
|2400
|Полная нормативная масса (кг)
|994
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1925 x 1070 x 1420
Scope of supply
- Дисковая щетка: 2 шт.
- Встроенное зарядное устройство
- Батарея и зарядное устройство
- Всасывающая балка, изогнутая
- Прочная всасывающая балка из литого под давлением алюминия
- Канистра для дозирования моющего средства замкнутого типа
Оснащение
- Система Auto-Fill
- Запатентованная система промывки бака
- Мощный тяговый привод
- Автоматическое отключение подачи воды
- Система DOSE
- Стандартное рабочее освещение
- Тип уплотнительных полос: Linatex®
- Прочный передний отбойник
- Концепция цветовой кодировки и обслуживания Kärcher
- Система KIK (Kärcher Intelligent Key) с многоязычным (более 30 языков) интерфейсом и индивидуальным распределением полномочий
- Возможность перевозки уборочного инвентаря (швабры и т. д.)
- Электрический и механический поплавковый выключатель
- Переключатель системы управления EASY
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Области применения
- Идеальное решение для очистки производственных цехов, складов, логистических центров и предприятий тяжелой промышленности.