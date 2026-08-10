Поломоечная машина B 200 RBpDOSE+240AhWet+Rins+D90+Squeegee

Поломоечная машина B 200 R Bp способна очищать 5400 м² в час. Машина с дисковой щеткой и рабочей шириной 90 см оснащена батареей емкостью 240 Ач и зарядным устройством.

Оснащенная новейшей мощной алюминиевой всасывающей балкой, дисковой щёточной головой с рабочей шириной 90 см и системой дозирования DOSE для экономного расхода ресурсов, наша компактная поломоечная машина B 200 R Bp с сиденьем для оператора впечатляет отличными результатами уборки. Она также чрезвычайно проста и безопасна в использовании. Среди прочего, это достигается благодаря большому цветному дисплею с 30 языками и запатентованной системе ключей KIK, которая позволяет назначать различные права доступа для разных пользователей, исключая ошибки оператора. Машина также оснащена системой для быстрого заполнения 200-литрового бака для чистой воды и автоматической системой промывки бака для грязной воды, что упрощает его очистку. Встроенное зарядное устройство облегчает зарядку мощной батареи емкостью 240 Ач. Встроенные фары видимые и днём, а так-же B 200 R Bp оснащена стальной рамой защищающей от ударов для предотвращения повреждений.

Особенности и преимущества
Прочная всасывающая балка из литого алюминия
Головка щетки с дисковой системой
Инновационная система KIK
Энергосберегающий режим eco!efficiency
С системой для дозировочного устройства моющего средства "DOSE"
Запатентованная система промывки бака
Панель управления с большим цветным дисплеем
Спецификации

Технические характеристики

Тип привода Батарея
Привод ходовой части Тяговый двигатель
Рабочая ширина щеток (мм) 900
Ширина всасывающей балки (мм) 1180
Объем баков для чистой / грязной воды (л) 200 / 200
Теор. производительность по площади (м²/ч) 5100
Тип батареи Малообслуживаемая
Батарея (В/Ач) 36 / 240
Время работы от комплекта батарей (ч) макс. 5
Время заряда батареи (ч) прим. 11
Напряжение (подключение зарядного устройства к сети) (В) 100 - 240
Частота (подключение зарядного устройства к сети) (Гц) 50
Преодолеваемый подъем (%) 10
Частота вращения щетки (об/мин) 180 - 1300
Давление прижима щетки (кг) 94
Расход воды (л/мин) макс. 7
Уровень звукового давления (дБ(А)) 67
Потребляемая мощность (Вт) 2400
Полная нормативная масса (кг) 994
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 1925 x 1070 x 1420

Scope of supply

  • Дисковая щетка: 2 шт.
  • Встроенное зарядное устройство
  • Батарея и зарядное устройство
  • Всасывающая балка, изогнутая
  • Прочная всасывающая балка из литого под давлением алюминия
  • Канистра для дозирования моющего средства замкнутого типа

Оснащение

  • Система Auto-Fill
  • Запатентованная система промывки бака
  • Мощный тяговый привод
  • Автоматическое отключение подачи воды
  • Система DOSE
  • Стандартное рабочее освещение
  • Тип уплотнительных полос: Linatex®
  • Прочный передний отбойник
  • Концепция цветовой кодировки и обслуживания Kärcher
  • Система KIK (Kärcher Intelligent Key) с многоязычным (более 30 языков) интерфейсом и индивидуальным распределением полномочий
  • Возможность перевозки уборочного инвентаря (швабры и т. д.)
  • Электрический и механический поплавковый выключатель
  • Переключатель системы управления EASY
Поломоечная машина B 200 RBpDOSE+240AhWet+Rins+D90+Squeegee
Поломоечная машина B 200 RBpDOSE+240AhWet+Rins+D90+Squeegee
Поломоечная машина B 200 RBpDOSE+240AhWet+Rins+D90+Squeegee
Поломоечная машина B 200 RBpDOSE+240AhWet+Rins+D90+Squeegee
Поломоечная машина B 200 RBpDOSE+240AhWet+Rins+D90+Squeegee
Поломоечная машина B 200 RBpDOSE+240AhWet+Rins+D90+Squeegee
Поломоечная машина B 200 RBpDOSE+240AhWet+Rins+D90+Squeegee

Видео

Области применения
  • Идеальное решение для очистки производственных цехов, складов, логистических центров и предприятий тяжелой промышленности.
Принадлежности
Чистящее средство
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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