Оснащенная новейшей мощной алюминиевой всасывающей балкой, дисковой щёточной головой с рабочей шириной 90 см и системой дозирования DOSE для экономного расхода ресурсов, наша компактная поломоечная машина B 200 R Bp с сиденьем для оператора впечатляет отличными результатами уборки. Она также чрезвычайно проста и безопасна в использовании. Среди прочего, это достигается благодаря большому цветному дисплею с 30 языками и запатентованной системе ключей KIK, которая позволяет назначать различные права доступа для разных пользователей, исключая ошибки оператора. Машина также оснащена системой для быстрого заполнения 200-литрового бака для чистой воды и автоматической системой промывки бака для грязной воды, что упрощает его очистку. Встроенное зарядное устройство облегчает зарядку мощной батареи емкостью 240 Ач. Встроенные фары видимые и днём, а так-же B 200 R Bp оснащена стальной рамой защищающей от ударов для предотвращения повреждений.