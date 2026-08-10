Поломоечная машина B 200 RBpDOSE+240AhWet+Rins+R85+Squeegee
С системой промывки бака для 200-литрового бака для сточных вод и дозирующим устройством DOSE для максимальной эффективности: аккумуляторная поломоечная машина B 200 R Bp.
Аккумуляторная поломоечная машина с сиденьем для оператора B 200 R Bp впечатляет своей простой эксплуатацией, оптимальными результатами уборки и удобным управлением. Компактный дизайн позволяет легко маневрировать ею даже на участках сложной формы, а щетка-валик шириной 85 см с предварительным подметанием и новая литая алюминиевая всасывающая балка обеспечивают выдающуюся производительность всасывания для выполнения ваших задач по уборке. Система дозирования моющего средства DOSE позволяет экономно расходовать ценные ресурсы. Перед началом работы функция автонаполнения позволяет быстро заполнить 200-литровый бак для чистой воды. Автоматическая система промывки бака облегчает очистку бака для грязной воды. Удобный переключатель EASY Operation, цветовая кодировка управления и большой цветной дисплей с поддержкой 30 языков обеспечивают легкость управления машиной. Кроме того, фары видимые и днём и прочная стальная защита от ударов гарантируют безопасность оператора и защиту машины.
Особенности и преимущества
Прочная всасывающая балка из литого алюминия
Щеточная голова с роликовыми щетками и встроенным подметальным устройством
Инновационная система KIK
Энергосберегающий режим eco!efficiency
С системой для дозировочного устройства моющего средства "DOSE"
Запатентованная система промывки бака
Панель управления с большим цветным дисплеем
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|Батарея
|Привод ходовой части
|Тяговый двигатель
|Рабочая ширина щеток (мм)
|850
|Ширина всасывающей балки (мм)
|1180
|Объем баков для чистой / грязной воды (л)
|200 / 200
|Теор. производительность по площади (м²/ч)
|5100
|Тип батареи
|Малообслуживаемая
|Батарея (В/Ач)
|36 / 240
|Время работы от комплекта батарей (ч)
|макс. 5
|Время заряда батареи (ч)
|прим. 11
|Напряжение (подключение зарядного устройства к сети) (В)
|100 - 240
|Частота (подключение зарядного устройства к сети) (Гц)
|50
|Преодолеваемый подъем (%)
|10
|Частота вращения щетки (об/мин)
|180 - 1300
|Давление прижима щетки (кг)
|97
|Расход воды (л/мин)
|макс. 7
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|67
|Потребляемая мощность (Вт)
|до 2600
|Полная нормативная масса (кг)
|994
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1925 x 909 x 1420
Scope of supply
- Вращающаяся щетка: 2 шт.
- Встроенное зарядное устройство
- Батарея и зарядное устройство
- Всасывающая балка, изогнутая
- Боковые щетки
- Канистра для дозирования моющего средства замкнутого типа
Оснащение
- Система Auto-Fill
- Запатентованная система промывки бака
- Мощный тяговый привод
- Автоматическое отключение подачи воды
- Система DOSE
- Подметальное устройство
- Тип уплотнительных полос: Linatex®
- Прочный передний отбойник
- Концепция цветовой кодировки и обслуживания Kärcher
- Система KIK (Kärcher Intelligent Key) с многоязычным (более 30 языков) интерфейсом и индивидуальным распределением полномочий
- Работающая с очень низким уровнем шума голова с роликовыми щетками для объектов, требующих соблюдения тишины
- Возможность перевозки уборочного инвентаря (швабры и т. д.)
- Электрический и механический поплавковый выключатель
- Переключатель системы управления EASY
Видео
Области применения
- Идеальное решение для очистки производственных цехов, складов, логистических центров и предприятий тяжелой промышленности.