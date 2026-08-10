Аккумуляторная поломоечная машина с сиденьем для оператора B 200 R Bp впечатляет своей простой эксплуатацией, оптимальными результатами уборки и удобным управлением. Компактный дизайн позволяет легко маневрировать ею даже на участках сложной формы, а щетка-валик шириной 85 см с предварительным подметанием и новая литая алюминиевая всасывающая балка обеспечивают выдающуюся производительность всасывания для выполнения ваших задач по уборке. Система дозирования моющего средства DOSE позволяет экономно расходовать ценные ресурсы. Перед началом работы функция автонаполнения позволяет быстро заполнить 200-литровый бак для чистой воды. Автоматическая система промывки бака облегчает очистку бака для грязной воды. Удобный переключатель EASY Operation, цветовая кодировка управления и большой цветной дисплей с поддержкой 30 языков обеспечивают легкость управления машиной. Кроме того, фары видимые и днём и прочная стальная защита от ударов гарантируют безопасность оператора и защиту машины.