Поломоечная машина B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R100
С мощной батареей, высокопроизводительным зарядным устройством, рабочей шириной 100 см и цилиндрической щеткой: поломоечная машина B 260 RI Bp Pack для тяжелых промышленных условий.
Прочная поломоечная машина с сиденьем для оператора B 260 RI Bp Pack может быть использована для широкого спектра задач по уборке благодаря 260-литровым бакам для чистой и грязной воды, включая систему дозирования чистящего средства DOSE для экономии ресурсов, функцию автоматического наполнения и ручную систему промывки бака для очистки. Разработанная для суровых промышленных условий и оснащенная рабочим светом и батареей 630 Ач с соответствующим зарядным устройством, машина впечатляет новым цилиндрическим щеточным блоком, который экономит время, исключая необходимость ручного предварительного подметания благодаря оптимизированной интегрированной функции подметания и снижает риск блокировки скребка. Скребковая система также была обновлена и оптимизирована для улучшенного воздушного потока, что обеспечивает отличные результаты вакуумирования с помощью двух износостойких турбин Ec. Рабочая ширина 100 см и скорость до 10 км/ч позволяют достичь высокой производительности за минимальное время. Датчик угла рулевого управления обеспечивает максимальную безопасность на поворотах, автоматически снижая скорость машины при превышении допустимой скорости. Кроме того, объем распыляемой воды автоматически оптимизируется при движении на поворотах.
Особенности и преимущества
Новая разработка — голова с роликовой щеткойЗначительно улучшенные результаты подметания и предотвращение засоров скребка Ролики можно менять за несколько секунд без инструментов Отличные результаты уборки
Скорость движения 10 км/чОбеспечивает высокую производительность на площади за короткое время и быстрое выполнение транспортных операций Сенсор угла поворота действует как функция безопасности при движении по поворотам Автоматическое торможение, если скорость слишком высокая при движении по поворотам
В комплекте две турбиныОтличные результаты всасывания на всех поверхностях Без износа турбины Ec Оптимизированный поток воздуха с новым скребком
Приваренный промышленный скребок
- С прочными на разрыв и долговечными уплотнительными полосами из материала Linatex® для эффективного сбора воды с пола.
- Быстрая и простая замена уплотнительных полос.
- Прочный параллелограммный держатель с функцией избегания препятствий
С системой для дозировочного устройства моющего средства "DOSE"
- Экономия моющего средства.
- Точное и равномерное дозирование (регулируется от 0 до 3%).
- Чистящее средство можно заменить без опорожнения резервуара для чистой воды.
Инновационная система KIK
- Защита от ошибочных действий оператора
- Уменьшение расходов на обслуживание
- Простая настройка для индивидуальных задач очистки без больших затрат времени для пользователя
Панель управления с большим цветным дисплеем
- Наглядное отображение всех режимов настройки.
- Легкое управление сокращает время обучения.
Щеточная голова с роликовыми щетками и встроенным подметальным устройством
- Экономит время за счет одновременного сбора с пола крупного мусора.
Энергосберегающий режим eco!efficiency
- Сокращение энергопотребления на 40%
- Продление времени работы от одного заряда на 40 %.
- Еще тише, и, таким образом, идеально подходит для чувствительных к шуму местам (уборка в дневное время, больницах, гостиницах и т.д.).
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|Батарея
|Привод ходовой части
|Тяговый двигатель
|Рабочая ширина щеток (см)
|100
|Рабочая ширина с одной боковой щеткой (мм)
|1220
|Рабочая ширина с 2 двумя боковыми щетками (мм)
|1220
|Ширина всасывающей балки (см)
|114
|Объем баков для чистой / грязной воды ( )
|260 / 260
|Бункер (л)
|26
|Теор. производительность по площади (м²/ч)
|макс. 10000
|Практ. производительность по площади (м²)
|7000
|Тип батареи
|Малообслуживаемая
|Батарея (В/Ач)
|36 / 630
|Время работы от комплекта батарей (ч)
|макс. 5
|Время заряда батареи (ч)
|прим. 12
|Скорость движения (км/ч)
|макс. 10
|Преодолеваемый подъем (%)
|макс. 15
|Частота вращения щетки (об/мин)
|1250
|Давление прижима щетки (кг/г/см²)
|150 / 210
|Ширина разворота (см)
|212
|Расход воды (л/мин)
|макс. 9
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|73
|Полная нормативная масса (кг)
|1840
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|1430
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|2000 x 1180 x 1570
Scope of supply
- Вращающаяся щетка: 2 шт.
- Батарея и зарядное устройство
- Всасывающая балка, изогнутая
- Боковые щетки
- Канистра для дозирования чистящего средства с системой закрытого типа
Оснащение
- Система Auto-Fill
- Запатентованная система промывки бака
- Мощный тяговый привод
- Автоматическое отключение подачи воды
- Система DOSE
- Стояночный тормоз
- Интегрированное подметальное устройство
- Регулируемое рулевое колесо
- Подметальное устройство
- Электромагнитные клапаны
- Система 2 резервуаров
- Стандартное рабочее освещение
- Тип уплотнительных полос: Linatex®
- Концепция цветовой кодировки и обслуживания Kärcher
- Система KIK (Kärcher Intelligent Key) с многоязычным (более 30 языков) интерфейсом и индивидуальным распределением полномочий
- Возможность перевозки уборочного инвентаря (швабры и т. д.)
- Уменьшение скорости на поворотах для повышения безопасности
- Электрический и механический поплавковый выключатель
- Переключатель системы управления EASY
Видео
Области применения
- Идеальное решение для очистки производственных цехов, складов, логистических центров и предприятий тяжелой промышленности.