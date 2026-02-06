Прочная поломоечная машина с сиденьем для оператора B 260 RI Bp Pack может быть использована для широкого спектра задач по уборке благодаря 260-литровым бакам для чистой и грязной воды, включая систему дозирования чистящего средства DOSE для экономии ресурсов, функцию автоматического наполнения и ручную систему промывки бака для очистки. Разработанная для суровых промышленных условий и оснащенная рабочим светом и батареей 630 Ач с соответствующим зарядным устройством, машина впечатляет новым цилиндрическим щеточным блоком, который экономит время, исключая необходимость ручного предварительного подметания благодаря оптимизированной интегрированной функции подметания и снижает риск блокировки скребка. Скребковая система также была обновлена и оптимизирована для улучшенного воздушного потока, что обеспечивает отличные результаты вакуумирования с помощью двух износостойких турбин Ec. Рабочая ширина 100 см и скорость до 10 км/ч позволяют достичь высокой производительности за минимальное время. Датчик угла рулевого управления обеспечивает максимальную безопасность на поворотах, автоматически снижая скорость машины при превышении допустимой скорости. Кроме того, объем распыляемой воды автоматически оптимизируется при движении на поворотах.