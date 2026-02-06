Поломоечная машина B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R100

С мощной батареей, высокопроизводительным зарядным устройством, рабочей шириной 100 см и цилиндрической щеткой: поломоечная машина B 260 RI Bp Pack для тяжелых промышленных условий.

Прочная поломоечная машина с сиденьем для оператора B 260 RI Bp Pack может быть использована для широкого спектра задач по уборке благодаря 260-литровым бакам для чистой и грязной воды, включая систему дозирования чистящего средства DOSE для экономии ресурсов, функцию автоматического наполнения и ручную систему промывки бака для очистки. Разработанная для суровых промышленных условий и оснащенная рабочим светом и батареей 630 Ач с соответствующим зарядным устройством, машина впечатляет новым цилиндрическим щеточным блоком, который экономит время, исключая необходимость ручного предварительного подметания благодаря оптимизированной интегрированной функции подметания и снижает риск блокировки скребка. Скребковая система также была обновлена и оптимизирована для улучшенного воздушного потока, что обеспечивает отличные результаты вакуумирования с помощью двух износостойких турбин Ec. Рабочая ширина 100 см и скорость до 10 км/ч позволяют достичь высокой производительности за минимальное время. Датчик угла рулевого управления обеспечивает максимальную безопасность на поворотах, автоматически снижая скорость машины при превышении допустимой скорости. Кроме того, объем распыляемой воды автоматически оптимизируется при движении на поворотах.

Особенности и преимущества
Поломоечная машина B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R100: Новая разработка — голова с роликовой щеткой
Новая разработка — голова с роликовой щеткой
Значительно улучшенные результаты подметания и предотвращение засоров скребка Ролики можно менять за несколько секунд без инструментов Отличные результаты уборки
Поломоечная машина B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R100: Скорость движения 10 км/ч
Скорость движения 10 км/ч
Обеспечивает высокую производительность на площади за короткое время и быстрое выполнение транспортных операций Сенсор угла поворота действует как функция безопасности при движении по поворотам Автоматическое торможение, если скорость слишком высокая при движении по поворотам
Поломоечная машина B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R100: В комплекте две турбины
В комплекте две турбины
Отличные результаты всасывания на всех поверхностях Без износа турбины Ec Оптимизированный поток воздуха с новым скребком
Приваренный промышленный скребок
  • С прочными на разрыв и долговечными уплотнительными полосами из материала Linatex® для эффективного сбора воды с пола.
  • Быстрая и простая замена уплотнительных полос.
  • Прочный параллелограммный держатель с функцией избегания препятствий
С системой для дозировочного устройства моющего средства "DOSE"
  • Экономия моющего средства.
  • Точное и равномерное дозирование (регулируется от 0 до 3%).
  • Чистящее средство можно заменить без опорожнения резервуара для чистой воды.
Инновационная система KIK
  • Защита от ошибочных действий оператора
  • Уменьшение расходов на обслуживание
  • Простая настройка для индивидуальных задач очистки без больших затрат времени для пользователя
Панель управления с большим цветным дисплеем
  • Наглядное отображение всех режимов настройки.
  • Легкое управление сокращает время обучения.
Щеточная голова с роликовыми щетками и встроенным подметальным устройством
  • Экономит время за счет одновременного сбора с пола крупного мусора.
Энергосберегающий режим eco!efficiency
  • Сокращение энергопотребления на 40%
  • Продление времени работы от одного заряда на 40 %.
  • Еще тише, и, таким образом, идеально подходит для чувствительных к шуму местам (уборка в дневное время, больницах, гостиницах и т.д.).
Спецификации

Технические характеристики

Тип привода Батарея
Привод ходовой части Тяговый двигатель
Рабочая ширина щеток (см) 100
Рабочая ширина с одной боковой щеткой (мм) 1220
Рабочая ширина с 2 двумя боковыми щетками (мм) 1220
Ширина всасывающей балки (см) 114
Объем баков для чистой / грязной воды ( ) 260 / 260
Бункер (л) 26
Теор. производительность по площади (м²/ч) макс. 10000
Практ. производительность по площади (м²) 7000
Тип батареи Малообслуживаемая
Батарея (В/Ач) 36 / 630
Время работы от комплекта батарей (ч) макс. 5
Время заряда батареи (ч) прим. 12
Скорость движения (км/ч) макс. 10
Преодолеваемый подъем (%) макс. 15
Частота вращения щетки (об/мин) 1250
Давление прижима щетки (кг/г/см²) 150 / 210
Ширина разворота (см) 212
Расход воды (л/мин) макс. 9
Уровень звукового давления (дБ(А)) 73
Полная нормативная масса (кг) 1840
Масса (без принадлежностей) (кг) 1430
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 2000 x 1180 x 1570

Scope of supply

  • Вращающаяся щетка: 2 шт.
  • Батарея и зарядное устройство
  • Всасывающая балка, изогнутая
  • Боковые щетки
  • Канистра для дозирования чистящего средства с системой закрытого типа

Оснащение

  • Система Auto-Fill
  • Запатентованная система промывки бака
  • Мощный тяговый привод
  • Автоматическое отключение подачи воды
  • Система DOSE
  • Стояночный тормоз
  • Интегрированное подметальное устройство
  • Регулируемое рулевое колесо
  • Подметальное устройство
  • Электромагнитные клапаны
  • Система 2 резервуаров
  • Стандартное рабочее освещение
  • Тип уплотнительных полос: Linatex®
  • Концепция цветовой кодировки и обслуживания Kärcher
  • Система KIK (Kärcher Intelligent Key) с многоязычным (более 30 языков) интерфейсом и индивидуальным распределением полномочий
  • Возможность перевозки уборочного инвентаря (швабры и т. д.)
  • Уменьшение скорости на поворотах для повышения безопасности
  • Электрический и механический поплавковый выключатель
  • Переключатель системы управления EASY
Поломоечная машина B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R100
Поломоечная машина B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R100
Поломоечная машина B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R100
Поломоечная машина B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R100
Поломоечная машина B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R100
Поломоечная машина B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R100
Поломоечная машина B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R100
Поломоечная машина B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R100
Поломоечная машина B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R100

Видео

Области применения
  • Идеальное решение для очистки производственных цехов, складов, логистических центров и предприятий тяжелой промышленности.
Принадлежности
Чистящее средство
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова