Поломоечная машина B 300 R I Diesel
Мощное сочетание поломоечной и подметальной машины: дизельная самоходная комбинированная машина B 300 R I Diesel с боковой щеткой для уборки вплотную к стенам.
Комбинированная самоходная машина B 300 R I Diesel с боковой щеткой идеально подходит для самых сложных задач благодаря прочной стальной раме и надежной системе привода. Машина эффективна, удобна в использовании и позволяет проводить длительные рабочие интервалы при поддерживающей и глубокой уборке больших поверхностей, а также позволяет подметать и мыть пол за один проход. Бак на 300 литров, большие роликовые щетки, первоклассное всасывание и удобная функция опорожнения обеспечивают тщательную и быструю уборку, а также легкое удаление отходов благодаря высокому подъёму контейнера. Боковая щетка, установленная на пружине с правой стороны машины для предотвращения возможных повреждений при столкновении, расширяет рабочую ширину до примерно 1350 мм, позволяя убирать вплотную к стенам и краям. Производительность B 300 R I Diesel составляет до 16,550 м² в час.
Особенности и преимущества
Мойка и подметание в одном рабочем процессе
Простое опустошение мусорного бака с высоким контейнером
Поворотные боковые щетки / боковые щетки на обеих сторонах машины
Приподнятая позиция водителя
Прочная стальная рама
Изогнутые сквиджи
Экономичный дизельный двигатель внутреннего сгорания
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|Дизель
|Рабочая ширина щеток (мм)
|1045 - 1400
|Рабочая ширина с 2 боковыми щетками (мм)
|1755
|Ширина всасывающей балки (мм)
|1440
|Объем баков для чистой / грязной воды (л)
|300 / 300
|Бункер (л)
|180
|Теор. производительность по площади (м²/ч)
|16550
|Практ. производительность по площади (м²/ч)
|12400
|Тип батареи
|Стартерные батареи
|Батарея (В/Ач)
|12 / 80
|Преодолеваемый подъем (%)
|12
|Частота вращения щетки (об/мин)
|460
|Давление прижима щетки (кг)
|25 - 150
|Расход воды (л/мин)
|макс. 12
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|92
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|2490 x 1570 x 1860
Scope of supply
- Вращающаяся щетка: 2 шт.
- Всасывающая балка, изогнутая
- Боковые щетки
Оснащение
- Мощный тяговый привод
- Стояночный тормоз
- Интегрированное подметальное устройство
- Подметальное устройство
- Система 2 резервуаров
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Области применения
- Многоэтажные парковки
- Также может применяться для уборки открытых площадок, складов, погрузочных зон и стройплощадок
- Для промышленности (литейные заводы, цементные заводы), логистики и складов, автостоянок и многоэтажных автостоянок, строительства, аэропортов и портов
- Также идеально подходит для логистических операций, например, для уборки складов
- Розничная торговля