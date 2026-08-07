Комбинированная самоходная машина B 300 R I Diesel с боковой щеткой идеально подходит для самых сложных задач благодаря прочной стальной раме и надежной системе привода. Машина эффективна, удобна в использовании и позволяет проводить длительные рабочие интервалы при поддерживающей и глубокой уборке больших поверхностей, а также позволяет подметать и мыть пол за один проход. Бак на 300 литров, большие роликовые щетки, первоклассное всасывание и удобная функция опорожнения обеспечивают тщательную и быструю уборку, а также легкое удаление отходов благодаря высокому подъёму контейнера. Боковая щетка, установленная на пружине с правой стороны машины для предотвращения возможных повреждений при столкновении, расширяет рабочую ширину до примерно 1350 мм, позволяя убирать вплотную к стенам и краям. Производительность B 300 R I Diesel составляет до 16,550 м² в час.