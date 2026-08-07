Поломоечная машина B 300 R I Diesel

Мощное сочетание поломоечной и подметальной машины: дизельная самоходная комбинированная машина B 300 R I Diesel с боковой щеткой для уборки вплотную к стенам.

Комбинированная самоходная машина B 300 R I Diesel с боковой щеткой идеально подходит для самых сложных задач благодаря прочной стальной раме и надежной системе привода. Машина эффективна, удобна в использовании и позволяет проводить длительные рабочие интервалы при поддерживающей и глубокой уборке больших поверхностей, а также позволяет подметать и мыть пол за один проход. Бак на 300 литров, большие роликовые щетки, первоклассное всасывание и удобная функция опорожнения обеспечивают тщательную и быструю уборку, а также легкое удаление отходов благодаря высокому подъёму контейнера. Боковая щетка, установленная на пружине с правой стороны машины для предотвращения возможных повреждений при столкновении, расширяет рабочую ширину до примерно 1350 мм, позволяя убирать вплотную к стенам и краям. Производительность B 300 R I Diesel составляет до 16,550 м² в час.

Особенности и преимущества
Поломоечная машина B 300 R I Diesel: Мойка и подметание в одном рабочем процессе
Мойка и подметание в одном рабочем процессе
Поломоечная машина B 300 R I Diesel: Простое опустошение мусорного бака с высоким контейнером
Простое опустошение мусорного бака с высоким контейнером
Поломоечная машина B 300 R I Diesel: Поворотные боковые щетки / боковые щетки на обеих сторонах машины
Поворотные боковые щетки / боковые щетки на обеих сторонах машины
Приподнятая позиция водителя
Прочная стальная рама
Изогнутые сквиджи
Экономичный дизельный двигатель внутреннего сгорания
Спецификации

Технические характеристики

Тип привода Дизель
Рабочая ширина щеток (мм) 1045 - 1400
Рабочая ширина с 2 боковыми щетками (мм) 1755
Ширина всасывающей балки (мм) 1440
Объем баков для чистой / грязной воды (л) 300 / 300
Бункер (л) 180
Теор. производительность по площади (м²/ч) 16550
Практ. производительность по площади (м²/ч) 12400
Тип батареи Стартерные батареи
Батарея (В/Ач) 12 / 80
Преодолеваемый подъем (%) 12
Частота вращения щетки (об/мин) 460
Давление прижима щетки (кг) 25 - 150
Расход воды (л/мин) макс. 12
Уровень звукового давления (дБ(А)) 92
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 2490 x 1570 x 1860

Scope of supply

  • Вращающаяся щетка: 2 шт.
  • Всасывающая балка, изогнутая
  • Боковые щетки

Оснащение

  • Мощный тяговый привод
  • Стояночный тормоз
  • Интегрированное подметальное устройство
  • Подметальное устройство
  • Система 2 резервуаров
Поломоечная машина B 300 R I Diesel
Поломоечная машина B 300 R I Diesel
Поломоечная машина B 300 R I Diesel
Поломоечная машина B 300 R I Diesel

Видео

Области применения
  • Многоэтажные парковки
  • Также может применяться для уборки открытых площадок, складов, погрузочных зон и стройплощадок
  • Для промышленности (литейные заводы, цементные заводы), логистики и складов, автостоянок и многоэтажных автостоянок, строительства, аэропортов и портов
  • Также идеально подходит для логистических операций, например, для уборки складов
  • Розничная торговля
Принадлежности
Чистящее средство
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Created with AI (artificial intelligence)

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