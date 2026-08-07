Комбинированная машина с нулевыми выбросами B 300 RI Bp эффективна для глубокой и поддерживающей уборки больших площадей. В комплекте идет свинцово-кислотная батарея 36 В/805 Ач. Защищенная от столкновений боковая щетка с пружинной подвеской, установленная справа, не только увеличивает ширину рабочей зоны до 1300 мм, но и позволяет проводить уборку вплотную к стенам и в углах. Вторую боковую щетку можно установить дополнительно в любое время. Две большие цилиндрические щетки, 300-литровый бак для воды и широкая изогнутая скребковая система обеспечивают экономию времени и эффективную уборку в одном проходе при производительности до 14 000 м²/ч. Оператор может легко и удобно выгрузить собранные отходы с помощью функции высокого опустошения контейнера. Кроме того, благодаря прочной стальной раме, B 300 RI Bp также подходит для более сложных условий. Двойное порошковое покрытие обеспечивают лучшую устойчивость к коррозии.