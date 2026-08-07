90-летний юбилей Kärcher: поломоечная машина BD 50/70 R Classic Anniversary Edition в черном цвете. Сверхпростое управление с использованием специально окрашенных элементов управления является одной из отличительных особенностей нашей аккумуляторной поломоечной машины с сиденьем для оператора BD 50/70 R Classic. Компактная, узкая конструкция облегчает обращение и транспортировку, а также обеспечивает высокую степень маневренности и проворности. Это делает машину из класса 70 литров жизнеспособной альтернативой машинам с ручным управлением. Дизайн дополняется полезными деталями, такими как Home Base — с крючками для переноски ручного уборочного инвентаря или дополнительным держателем для мусорного мешка и швабры. В комплект поставки Anniversary Edition также входят шесть 2,5-литровых канистр моющего средства CA 50 C.