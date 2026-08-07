Поломоечная машина BD 50/70 R Classic Anniversary Edition

Для производительности до 2000 м2 в час: аккумуляторная поломоечная машина с сиденьем для оператора BD 50/70 R Classic Anniversary Edition черного цвета с дисковой щеткой.

90-летний юбилей Kärcher: поломоечная машина BD 50/70 R Classic Anniversary Edition в черном цвете. Сверхпростое управление с использованием специально окрашенных элементов управления является одной из отличительных особенностей нашей аккумуляторной поломоечной машины с сиденьем для оператора BD 50/70 R Classic. Компактная, узкая конструкция облегчает обращение и транспортировку, а также обеспечивает высокую степень маневренности и проворности. Это делает машину из класса 70 литров жизнеспособной альтернативой машинам с ручным управлением. Дизайн дополняется полезными деталями, такими как Home Base — с крючками для переноски ручного уборочного инвентаря или дополнительным держателем для мусорного мешка и швабры. В комплект поставки Anniversary Edition также входят шесть 2,5-литровых канистр моющего средства CA 50 C.

Особенности и преимущества
Универсальные возможности
  • Наглядная панель управления с понятной символикой.
  • Простота освоения машины.
  • Ряд выделенных желтым цветом элементов управления обеспечивают простоту эксплуатации
Технология дисковой щетки
  • Крепкое конструктивное исполнение с интегрированной дисковой щеточного головой
  • Высокая производительность благодаря большой рабочей ширине
  • Замена щеток нажатием педали
Компактный, узкий дизайн
  • Очень маневренная машина
  • Отличный обзор рабочей зоны
  • Удобство транспортировки.
Дополнительные аксессуары: моп для предварительного подметания
  • Собирает сухой мусор, что облегчает процесс уборки
  • Помогает предотвратить блокирование всасываещего канала
Спецификации

Технические характеристики

Тип привода Батарея
Привод ходовой части Тяговый двигатель
Рабочая ширина щеток (мм) 510
Ширина всасывающей балки (мм) 850
Объем баков для чистой / грязной воды (л) 70 / 75
Теор. производительность по площади (м²/ч) 2805
Практ. производительность по площади (м²/ч) 2000
Батарея (В) 24
Время работы от комплекта батарей (ч) макс. 2,5
Частота вращения щетки (об/мин) 180
Давление прижима щетки (г/см²/кг) 13 / 20
Ширина разворота (мм) 1650
Расход воды (л/мин) макс. 2,3
Потребляемая мощность (Вт) 1400
Полная нормативная масса (кг) 345
Вес (без аксессуаров) (кг) 112
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 1310 x 590 x 1060

Scope of supply

  • Дисковая щетка: 1 шт.

Оснащение

  • Мощный тяговый привод
  • Автоматическое отключение подачи воды
  • Электромагнитные клапаны
  • Система 2 резервуаров
Поломоечная машина BD 50/70 R Classic Anniversary Edition
Поломоечная машина BD 50/70 R Classic Anniversary Edition

Видео

Принадлежности
Чистящее средство
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова