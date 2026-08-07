Поломоечная машина BD 50/70 R Classic Anniversary Edition
Для производительности до 2000 м2 в час: аккумуляторная поломоечная машина с сиденьем для оператора BD 50/70 R Classic Anniversary Edition черного цвета с дисковой щеткой.
90-летний юбилей Kärcher: поломоечная машина BD 50/70 R Classic Anniversary Edition в черном цвете. Сверхпростое управление с использованием специально окрашенных элементов управления является одной из отличительных особенностей нашей аккумуляторной поломоечной машины с сиденьем для оператора BD 50/70 R Classic. Компактная, узкая конструкция облегчает обращение и транспортировку, а также обеспечивает высокую степень маневренности и проворности. Это делает машину из класса 70 литров жизнеспособной альтернативой машинам с ручным управлением. Дизайн дополняется полезными деталями, такими как Home Base — с крючками для переноски ручного уборочного инвентаря или дополнительным держателем для мусорного мешка и швабры. В комплект поставки Anniversary Edition также входят шесть 2,5-литровых канистр моющего средства CA 50 C.
Особенности и преимущества
Универсальные возможности
- Наглядная панель управления с понятной символикой.
- Простота освоения машины.
- Ряд выделенных желтым цветом элементов управления обеспечивают простоту эксплуатации
Технология дисковой щетки
- Крепкое конструктивное исполнение с интегрированной дисковой щеточного головой
- Высокая производительность благодаря большой рабочей ширине
- Замена щеток нажатием педали
Компактный, узкий дизайн
- Очень маневренная машина
- Отличный обзор рабочей зоны
- Удобство транспортировки.
Дополнительные аксессуары: моп для предварительного подметания
- Собирает сухой мусор, что облегчает процесс уборки
- Помогает предотвратить блокирование всасываещего канала
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|Батарея
|Привод ходовой части
|Тяговый двигатель
|Рабочая ширина щеток (мм)
|510
|Ширина всасывающей балки (мм)
|850
|Объем баков для чистой / грязной воды (л)
|70 / 75
|Теор. производительность по площади (м²/ч)
|2805
|Практ. производительность по площади (м²/ч)
|2000
|Батарея (В)
|24
|Время работы от комплекта батарей (ч)
|макс. 2,5
|Частота вращения щетки (об/мин)
|180
|Давление прижима щетки (г/см²/кг)
|13 / 20
|Ширина разворота (мм)
|1650
|Расход воды (л/мин)
|макс. 2,3
|Потребляемая мощность (Вт)
|1400
|Полная нормативная масса (кг)
|345
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|112
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1310 x 590 x 1060
Scope of supply
- Дисковая щетка: 1 шт.
Оснащение
- Мощный тяговый привод
- Автоматическое отключение подачи воды
- Электромагнитные клапаны
- Система 2 резервуаров
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